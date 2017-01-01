Можно ли купить в Москве квартиру за 3 млн.рублей?

Желающих обзавестись вторичным жильем в хрущевках, брежневках или гостинках не становится меньше. Объявления на сайте НайдиДом демонстрируют разнообразие вариантов желающим купить квартиру в Москве. Вторичное жилье выбирают те, кто не хочет морочиться с ремонтом, сразу заехать и жить.

Посмотрим, какое жилье предлагает вторичный рынок столицы

Среди фаворитов вторичного рынка районы:

● Зеленоград. Удаленное расположение за МКАД не делает его менее привлекательным. Здесь много школ, кафе и ТРЦ. На работу жители Зеленограда добираются без проблем на электричке или по Пятницкому шоссе. Однокомнатная жилплощадь на 39 кв.м. 1992 года постройки продается за 3,7 млн. рублей. Просторную двушку на 49 кв.м. в районе Речного вокзала с уютным ремонтом и металлопластиковыми окнами предлагают за 5,5 млн. рублей;

● Солнцево. В ближайшее время здесь планируют запустить сразу 2 станции метро. Сейчас в Москву добираются на электричке или автотранспортом по Мичуринскому шоссе. В районе активно идет реконструкция дорог, закладываются новые парки и скверы. 2-комнатные апартаменты на 88 кв.м на улице Главмосстрой предлагают за 10,3 млн. рублей. Возле Мещерского парка продают уютную однокомнатную на 34 кв. м за 4,45 млн. рублей;

● Южное Бутово. Здесь нет промышленности, много парков и зеленых зон. Поэтому экологическая обстановка считается одной из самых благоприятных в столице. Нет дефицита и в школах, детских садах, магазинах и кафе. На Бунинской аллее предлагают студию 19 кв.м. с современным ремонтом за 2,5 млн. рублей. Двухкомнатное жилье на 53 кв.м. на ул. Дмитрия Донского — за 5,3 млн. рублей. Трехкомнатные апартаменты вторичного рынка на 64 кв.м. на Баррикадной станут вашими за 6 млн. рублей;

● Останкинский район. Хотя и не центр, но традиционно считается престижным. Здесь много культурных заведений. Налажена работа общественного транспорта: есть станции метро, проложена железная дорога и монорельс. Экологическая ситуация на высоте. Здесь нет крупных промышленных объектов, расположен Ботанический сад. На вторичке однокомнатную квартиру на 32 кв.м. можно найти за 4,2 млн. рублей. 3-комнатные апартаменты бизнес-класса на 110 кв.м. стоят 38 млн. рублей;

● Обручевский район связан с центром Калужско-Рижской и Сокольнической линией метро. Массив считается престижным из-за концентрации вузов и школ. Средняя стоимость двухкомнатного жилья стартует от 4,5 млн. рублей. Однокомнатную площадь можно купить за 3,5-4 млн. рублей.

Прогнозы рынка: чего ожидать

Сайт “Индикаторы рынка недвижимости” констатирует стабилизацию цен на жилье в Москве. Если на первичном рынке возможно незначительное повышение стоимости квадратного метра, то на квадратные метры с историей это не распространяется. На портале недвижимости НайдиДом стабильно пользуются популярностью квартиры возле метро, школ и высших учебных заведений.