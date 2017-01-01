Муж Наташи Королевой оказался в эпицентре урагана «Ирма» в Майами!

Наташа Королева, в ходе рассказа о конкурсе «Новая волна» и закулисной жизни, подготовке участников, поделилась также своими переживаниями за своего мужа Сергея Глушко. Безопасность Сергея под угрозой, ведь он оказался почти в самом эпицентре урагана в Майами!

И он не стал эвакуироваться, а остался пережидать ураган в самом городе.

Ураган "Ирма" несет разрушения, и уже разрушил постройки на нескольких островах практически полностью. Это очень мощный ураган за всю историю. Жителям Флориды было объявлено о беспрецедентной по масштабам эвакуации - 5,6 миллионов человек. Сегодня 10 сентября 2017 года возле города Майами были зафиксированы торнадо. Также под угрозой затопления прибрежные районы Майами. Опасность сохранится в течении 1-2 дней.

Пожелаем Сергею удачи!