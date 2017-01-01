Начались съемки продолжения сериала "Мажор"
Второго августа начались съемки третьей части полюбившегося зрителям сериала «Мажор». Впервые он вышел на Первом канале осенью 2014 года, тогда его создатели еще не предполагали насколько картина с захватывающим сюжетом окажется популярной среди телезрителей. Примерно через два года вышла вторая часть сериала, которая также имела высокие рейтинги среди зрителей. С тех пор поклонники гадали будет ли продолжение о жизни полюбившегося героя- мажора Игоря Соколовского?!
На днях исполнительница одной из главных ролей - актриса Карина Разумовская, выложила в Instagram тарелку и именами съемочной группы. Поклонники были приятно удивлены и обрадованы, что работа над продолжением сериала уже началась. Комментарии подписчиков не заставили себя ждать, поклонники сериала пожелали удачи актерам и всей съемочной группе в их работе и, конечно же, отметили, что с нетерпением будут ждать выхода «Мажор -3» на голубые экраны страны.
Сейчас трудно удивить кого-то крутыми новомодными вещами. Казалось бы, стоит чего-то пожелать – и вот это уже у вас в руках!