Наташа Королева и Сергей Глушко отметили годовщину свадьбы

Двадцать первого августа отметила годовщину свадьбы одна из самых красивых и крепких звездных пар российского шоу-биза — Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан). Супруги прожили в совместном браке ни много ни мало - 14 лет! Когда знаменитости поженились, лишь немногие верили в продолжительность их отношений. Но Наташа и Сергей на зависть всем сплетникам и недоброжелателям на протяжении долгих лет показывают хороший пример искренней любви и настоящего семейного счастья. Пара растит общего сына и, кажется, что год от года их отношения только крепнут, а взаимопонимания становится только больше.

В день годовщины свадьбы Наташа Королева в Instagram выложила свадебный снимок, который трогательно подписала, обращаясь к своему супругу. Певица призналась, что с ней, как в прочем и с любой женщиной нелегко, несмотря на это Сергей всегда был и есть ее надежной поддержкой и опорой по жизни, любимым и любящим человеком.

Поздравляем Наташу Королеву и Сергея Глушко с 14 годовщиной свадьбы. Желаем их семье всегда быть такой же искренней и позитивной, а так же взаимной любви на долгие годы.