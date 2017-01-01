Никита Пресняков женился

Сын популярной актрисы и певицы Кристины Орбакайте и не менее популярного певца Владимира Преснякова, а также внук Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой произнес брачные клятвы своей любимой женщине Алене Красновой.

Не менее талантливый, чем его знаменитые родственники, Никита уже и сам достиг многого в своей жизни. Он стал лидером группы Multiverse, пробовал себя в разных амплуа на телевидении и уже имеет огромное количество своих собственных фанатов. Видимо, следующим своим шагом на пути к достижениям он видит создание полноценной семьи.

Торжественная церемония заключения брака состоялась 27 июля, и она была по-настоящему запоминающейся. Так, 20-летняя супруга Никиты сменила три наряда, каждый из которых был весьма очарователен. Первое, пышное, платье от Юлии Прохоровой Алена надела в начале церемонии,

на торжественном празднестве она облачилась в женственное кружевное платье,

ну, а в третьем она исполнила потрясающий танец со своим новоиспеченным супругом.

Не обошлось и без внимания к Алле Пугачевой. В сети активно обсуждают ее белый наряд, который певица надела к свадьбе своего внука.