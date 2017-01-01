Николай Басков и Виктория Лопырева планируют свадьбу

О том, что красавица Виктория Лопырева и певец Николай Басков встречаются, стало известно общественности сравнительно недавно. Нередко пара выкладывала совместные снимки в Instagram, от которых поклонники были просто в восторге. Но, несмотря на то, что Виктория и Николай действительно очень красивая пара, в большое будущее их отношений верили немногие, а некоторые и вовсе принимали новость за шутку. Однако, на радость поклонникам, певец сделал белокурой красавице Виктории предложение, от которого она не смогла отказаться и молодые сообщили о своей скорой свадьбе. Для торжества уже была выбрана дата — пятое октября. Но мама певца , Елена Николаевна Баскова, попросила перенести церемонию бракосочетания на другой день, так как именно пятого октября ушел из жизни дедушка Николая и в их семье это день памяти. Молодые с пониманием отнеслись к просьбе Елены Николаевны и перенесли торжество, но на какой день пока остается в секрете.

Поздравляем Николая Баскова и Викторию Лопыреву с предстоящей свадьбой. Желаем молодым искренней любви и огромного семейного счастья.