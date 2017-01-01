Новая рекламная кампания Versace с любимыми моделями кутюрье

В сентябре, в рамках недели моды (Милан), была представлена коллекция модного дома весна-лето 2018. Тогда показ закрывался при участии любимых моделей основателя бренда Джанни Версаче: Клаудии Шифер, Карлы Бруни, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.

Теперь же в сети появились эксклюзивные кадры рекламной кампании этой коллекции, которая, кстати, посвящена памяти легендарного кутюрье. Отличительной чертой представленных нарядов и аксессуаров является наличие созданных Джанни леопардовых принтов и китчевых узоров.

Из всех перечисленных муз дизайнера, в кампании берет участие только Наоми Кэмпелл. Так пожелала креативный директор бренда Донателла Версаче, которая назвала темнокожую красавицу частью своей семьи.

Помимо Наоми, в кампании можно увидеть и других известных моделей сегодняшнего мира моды: Наталью Водянову, Кайю Гербер, Кристи Тарлингтон, Джиджи Хадид, Витторию Черетти, Ирину Шейк, Ракель Циммерманн. Автором красочных снимков стал Стивен Майзел.



