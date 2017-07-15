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Новые проекты звезд

Знаменитости не стоят на месте. Чтобы звезда их славы сияла долго и ярко, им приходится постоянно трудиться. Ведь новые проекты открывают новые горизонты и порождают новых фанатов. Чем же занимаются селебрити на сегодняшний день?

Блейк Лавли

Блейк Лавли

В планах актрисы — съемки в новом триллере Рид Морано «The Rhythm Section». Здесь она сыграет роль мстительницы-убийцы, которая будет преследовать всех причастных к гибели своей семьи на самолете.

Ани Лорак

Ани Лорак

Певица станет наставником и тренером в «Битве талантов» (MUZTV). Об этом она уже сообщила на своей странице в Инстаграмме. Напомним, что данная передача является крупнейшим реалити-шоу, разыскивающим таланты среди детей по всему СНГ. Начало нового сезона — 15.07.2017 г.

Jay-Z выпустил новые клип и пластинку

Jay Z

Новый проект репер считает лучшим в своей карьере. В альбом вошли песни, в которых певец рассказывает о своих нелестных подвигах. Таким образом он говорит Бейонсе, что сожалеет о том, что было плохого в их совместной жизни.

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