О чем нужно помнить, возвращаясь с дачи с питомцами

Подходит к концу и без того короткое в этом году лето – а с ним заканчивается и дачный сезон. Вместе с нами в городские квартиры вернутся и наши четвероногие любимцы – кошки и собаки. Правда, пока они не догадываются, что конец беззаботному лету не за горами, и продолжают наслаждаться погожими деньками.

Дачные коммуникации

Круг дачного общения домашних животных значительно расширяется по сравнению с тем, которое мы можем обеспечить им в городе. Здесь раскрывается их природная сущность – они становятся настоящими охотниками, то и дело принося в дом пойманную мышку, птичку или крота, а то и добычу покрупнее вроде белки или зайца. (Кстати, не стоит ругать их за это: таким образом они демонстрируют свое расположение к вам, желание поделиться самым дорогим!)

Кроме того, на даче практически всегда есть возможность контактировать с домашними, а иногда и с бродячими собратьями – кошками и собаками. Зачастую животные быстро становятся друзьями и проводят немало времени в совместных играх, приходя домой только поесть или отдохнуть.

Увы, не все контакты с другими животными абсолютно безопасны для наших питомцев. Одним из основных рисков в этом случае становится возможность заразиться глистами и, соответственно, стать источником возможного заражения для людей.

Опасное «соседство»

Гельминты, или, как мы их обычно называем, глисты, – это паразиты, которые, попадая в организм животного или человека, поселяются в кишечнике. Продукты жизнедеятельности глистов – токсичные вещества, попадающие в организм хозяина, ослабляющие иммунитет и приводящие к риску развития серьезных проблем со здоровьем. Нарушения работы ЖКТ, расстройства центральной нервной системы, ухудшение (иногда вплоть до слепоты!) зрения могут быть результатом заражения человека глистами. При этом нередко ситуация усугубляется тем, что далеко не каждый специалист может сразу диагностировать наличие связи между развивающимся заболеванием и глистами.

Опасны гельминты и для самих животных. Так, кошка или собака, зараженные глистами, намного тяжелее переносят инфекционные заболевания. Некоторые из них, такие как чумка или энтерит, могут быть смертельно опасными для питомца!

Помня об этом, по возвращении с дачи сразу примите меры, которые позволят снизить риск заражения глистами всех членов семьи и уберечь четвероногих друзей от тяжелых инфекционных болезней, сезонный пик которых к тому же приходится на конец лета – начало осени.

Вкусная защита

Специально для защиты наших питомцев от глистов создано множество специальных антигельминтных препаратов. В целях профилактики по окончании дачного сезона лучше выбрать тот, который обладает комплексным действием, то есть эффективен против нескольких видов паразитов.

Такие препараты нацелены на уничтожение опасных паразитов, которые могут передаться от животного к человеку. Сами препараты при этом работают «точечно», не оказывая системного действия на организм, и выводятся после того, как задача по избавлению от глистов решена. Кроме того, чтобы облегчить прием лекарства, некоторые их них выпускается в привлекательном для питомцев виде, в форме косточки с мясным вкусом. Такое лечение оставит у питомца только приятные ассоциации и не вызовет возражений в дальнейшем, поэтому препарат можно использовать в профилактических целях.

Итак, сразу по возвращении в город с дачи дайте кошке или собаке антигельминтный препарат, чтобы встреча всей семьи с пушистым домашним любимцем была радостной.