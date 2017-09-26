Один на двоих: звездная пара отпраздновала совместный День рождения

Их супружеская жизнь длится уже 17 лет (с 2000 года) и даже день рожденья они отмечают вместе. 25 сентября Кэтрин Зета-Джонс исполнилось 48 лет, а Майклу Дугласу — 73 года. И не смотря на все невзгоды и падения, подаренные им судьбой, они не спешат расходиться.

С Кэтрин Майкл начал встречаться будучи женатым на Диандре Дуглас, с которой прожил 23 года. В этом браке у пары родился сын Кэмерон, но даже он не смог удержать семью от распада. Покоренный красотой жгучей брюнетки Кэтрин Майкл бросил свою семью.

Но восходящая звезда Голливуда, которая как раз переживала свой триумф от участия в фильме «Маска Зорро», принесшего ей мировую известность, не спешила попадать в сети обаятельного актера. Три месяца Дуглас завоевывал сердце Кэтрин и только после многочисленных ухаживаний она сдалась. Их свадьба состоялась в отеле «Плаза» в 2000 году, а совместная жизнь оказалась не очень легкой.

Вместе актерам пришлось пережить рак гортани Майкла. Уже тогда ходили слухи, что Дуглас не сможет пережить такую болезнь, но после года интенсивного лечения и неусыпной заботы близких, актер победил недуг. Вскоре здоровье подкачало и саму Кэтрин. Ей пришлось лечиться в психиатрической клинике от маниакально-депрессивного синдрома. Все эти трудности разрушили гармонию семейных отношений четы Зета-Джонс-Дуглас, и в августе 2013 года актер публично заявил о скором разводе с женой. Тогда они разъехались и попытались жить каждый своей жизнью. Но в конце 2013 звезды стали посещать психолога и вскоре снова стали жить вместе.

Как и у каждой семейной пары у них были свои взлеты и свои падения. Им хватило мудрости сохранить семейный очаг и даже воспитать двоих замечательных детей: 17-летнего сына Дилана Майкла и 14-летнюю дочку Кэрис Зету.

Они снова вместе и по-прежнему остаются одной из самых крепких пар Голливуда. И мы искреннее поздравляем знаменитостей с их очередным совместным Днем рождения и желаем только лучших и светлых дней в их жизни.