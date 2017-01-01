Огромная змея напугала Евгению Короткевич

7 декабря в Москве, в рестоклубе I’Van Gogh состоялась презентация нового мирового продукта под интригующим названием «Банк-Тайн». Впервые в мире, и конечно же в Москве, появилось место, где можно абсолютно безопасно хранить, адресованные кому либо ; тайные письма, сокровенные желания, послание будущим поколениям.

Автор идеи и создатель проекта «Банк-Тайн» Игорь Зиннер: «Мы создали систему хранения частной информации на бумаге и гарантируем ее сохранность от одного месяца до 100 лет. Иными словами мы имеем продукт, аналогов которому в мире нет. Так же обращу внимание, принимая на хранения информацию, мы заключаем договор хранения Тайны. Место, где находится архив «Банка Тайн» является "Абсолютной тайной"».

Управляющий «Банк-Тайн» Альберт Арутюнян поделился концепцией продукта: «Не только известные люди могут оставить тайные послания своим поклонникам, которые в будущем могут быть публично озвучены по желанию клиента, например, на ТВ или Ток шоу, но и просто любому человеку будет приятно получить письмо из прошлого. Также выпускники ВУЗОВ или школ могут написать послание себе для встречи выпускников и одноклассников через годы.

Ещё мы проводим церемонию "обмена тайными посланиями" между женихом и невестой. Тайным посланием могут являться пожелания, признания, планы на будущее, знания, тайны семейные или личные и любая другая информация».

Стать первыми свидетелями российского открытия пришли многие известные люди, спортсмены, политики. Всех имён разглашать нельзя, но на данный момент уже более 30-ти известных персон стали клиентами «Банка Тайн».

Звёздное семейство Маруся и Владимир Лёвкины также посетили презентацию: «Мы, если честно, заинтригованы событием, вот и пришли узнать подробности».

Певица Саванна не скрывает, что готова стать звёздным клиентом банка уже сейчас: "В современном мире секретами делиться очень сложно. Они сразу превращаются в сплетни. Поэтому я считаю, что законсервировать в конверте свои секреты на 100 лет - очень интересная идея. Я уже определила для себя тайну, которую оставлю запечатанной».

Посетил открытие и известный баскетболист Виктор Кейру вместе со своим братом Олой. Виктор: «Если честно, идея очень необычная и интересная, особенно, как вариант для подарка».

А вот известный баскетболист Алексей Жуканенко и его жена Екатерина уже стали обладателями первых ячеек в «Банке Тайн». Екатерина: «У нас с Лёшей тайн друг от друга нет. Поэтому сохранить мы хотим наши самые дорогие воспоминания для наших детей».

Ярким сюрпризом для всех стало выступление Виктории Николовой, обладательницы гран-при Македонии. Певица представила новый сингл «Иллюзия».

Блистательными ведущими вечера стали Евгения Короткевич и Дмитрий Нестеров.

На сцене происходили сказочные номера от партнёра презентации "Московского театра Иллюзий". Изюминкой представления стала огромная змея, которая напугала ведущую вечера Евгению Короткевич.

Настоящим подарком всем гостям стала премьера песни Дмитрия Нестерова «С Новым Годом». А своими музыкальными номерами порадовали гостей: Маруся и Владимир Лёвкины, Саванна, певица Афина, Катя Жук (Жуканенко), Дина Джо, NJohn, Виктория Николова, Эмили, Таня Герман, группа «Cloud Maze» и группа «Пятеро».

Среди гостей также были замечены: Екатерина Мельник, Леона Диос, Сергей Мирзоян, Ольга Светлая, ELLEN, Александра Стародумова (Дом 2), Владимир Кальян, Настя Годунова, Александр Гекко, Екатерина Владимирова, Таша Белая, Мария Вебер, Андрей Крыжний, Анна Бачарова, Люжена Павлова, а также ведущая первого канала Светлана Абрамова.

Завершил вечер авторский dj сет Артёма Звездинского.

За помощь в подготовке презентации «Банк Тайн» выражает благодарность партнёрам, поддержавшим наш уникальный проект: телеканалу O2TV, цирку танцующих фонтанов "Аквамарин", домашней кондитерской Emilia Bakery, стоматологической клинике Доктора Шипкова, компании "Живое Кофе", рекламному агентству Keysecrets, программе "Мир Глазами Ребёнка", порталу GlebZvezda, журналам "Красота и здоровье", "Memoriess" и диалог WeekenD.

