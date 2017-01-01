Old Spice знает, как рассмешить Тимура Батрутдинова

На самом деле, это не смешно: Тимур Батрутдинов вооружился Old Spice, чтобы взять на себя настоящие мужские челленджи, от которых голова пойдет кругом. Немногие из нас могут не спать 48 часов – а вот Old Spice не знает сна и отдыха, он будет стоять на страже доброго имени и неизменной привлекательности Тимура целых двое суток.

Мы рады возвращению знаменитого резидента Comedy Club на ТНТ, выдающегося таланта и просто отличного мужика, в самое крутое братство на планете – братство Old Spice, объединяющее только самых-самых мужчин. Вместе с Тимуром мы узнаем, что такое улетная сила Old Spice в сочетании с искрометным юмором. А пока поделимся теми испытаниями, которые предстоят нашему герою уже совсем скоро!

Раз: Сорок-восемь-часов-все-челленджи-челлендж – это настоящая проверка на прочность не только для Old Spice, но и для самого Тимура. Получится ли у него облиться ледяной водой, съесть много бургеров, корицы, сделать боттл флип челлендж и даже сказать “Old Spice” открытым ртом? Посмотрим, но со своей стороны гарантируем, что на протяжении всех этих 48 часов Old Spice поможет резиденту Comedy не ударить в грязь лицом – ведь это легендарная защита!

Два: Как связан мировой рекорд смеха и Old Spice? Как рассмешить того, кто, кажется, знает все шутки в мире и может придумать еще столько же? Но мы идем на рекорд – 48 часов непрерывного смеха*. Мы пригласили очень серьезного ученого оценить нашу попытку. Какая же шутка в мире самая смешная? Скоро узнаем у Тимура

Три: Если вам кажется, что вы видели Тимура во всех возможных и невозможных ролях, то вас ждет новое откровение. Теперь Тимур – бьюти-блогер для настоящих мужиков, и он расскажет нам про легендарный дезодорант, которого так не хватало великим путешественникам, первопроходцам и космонавтам. И даже красивая – очень красивая девушка – не может отвлечь Тимура от столь важного и интересного занятия.



Тимур Батрутдинов: «Я очень рад присоединиться к братству Old Spice! Почему? Да потому что это очень классный бренд, который любят самые крутые мужики во всем мире. Если Терри Крюс или Исайя Мустафа назовут меня «бро», я не буду против. Мне кажется, история с забавными и классными челленджами от Old Spice – это весело и круто, и я буду только рад принять в них участие, особенно если у меня есть такая надежная защита». Коллекция Old Spice Lasting Legend и Odor Blocker дарит 48 часов свежести в самых непредсказуемых ситуациях – даже когда смех тренирует мышцы пресса лучше, чем любой воркаут в тренажерном зале. С помощью запатентованной технологии BCD** новые антиперспиранты Old Spice активизируются при повышении температуры тела и потоотделении и полностью блокируют неприятный запах.



* Правда, только над шутками Незлобина

**Beta-CycloDextrin (Бета-ЦиклоДекстрин), содержится во всех антиперсперантах линий Odor Blocker и Sweat Defence от Old Spice.