Певица Надежда Ручка впервые стала мамой

Семнадцатого августа солистка группы «Блестящие», красавица Надежда Ручка, родила первенца. Поначалу пол ребенка и его имя оставалось в секрете, но молодые родители все же решили приоткрыть завесу тайны. Надежда родила мальчика, которого счастливые родители назвали гордым и звучным именем — Лев.

Роды звезды проходили в одном из московских перинатальных центров. Певица намеренно не уехала на роды за границу, Надежда хотела, чтобы ее первенец родился на родине.

Рождение малыша это огромная радость для всей всех. Порой нелегко словами передать всю гамму чувств, переживаний и эмоций, переполняющих родителей с связи с этим важным в жизни событием. Надежда в Instagram очень трогательно выразила в словах свою необъятную любовь к новорожденному сыну.

Поклонники Надежды продолжают поздравлять певицу с рождением первенца и с нетерпением ждут новых публикаций в Instagram. Присоединяемся ко всем поздравлениям и теплым словам в адрес молодых родителей. Желаем крепкого здоровья и благополучия всему счастливому семейству.