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Победители Fashion Awards 2017

4 декабря в Royal Albert Hall (Лондон) собрались мировые знаменитости, чтобы пощеголять в своих роскошных нарядах и самыми первыми узнать о том, кого же признают гуру модной индустрии в нынешнем году.


Лучшая модель

Адва Абоа

За это звание боролись самые знаменитые красавицы мира, среди которых были: Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд),

кайя гербер

Джиджи и Белла Хадид.

джиджи и белла хадид

Но почетное звание досталось девушке, которой приписывают неординарную внешность.  Британка Адва Абоа (25 лет) в 2017 году стала лучшей среди лучших моделей.

Адва Абоа

Дизайнер года

раф симонс

Награда досталась Рафу Симонсу (Calvin Klein).


Награда за инновации

стелла маккартни
Почетный титул получила Стелла Маккартни.


Модная икона

Донателла Версаче
А вот модной иконой назвали Донателлу Версаче, премию которой вручала Наоми Кемпбелл в роскошном пестром платье.

наоми кемпбелл
Кроме победителей, вниманием папарацци были отмечены и другие мировые знаменитости. Им удалось выделиться эффектными нарядами, которые на модном мероприятии были под особым прицелом.


Памела Андерсон

памела андерсон
Ирина Шейк

ирина шейк
Рита Ора

рита ора
Селена Гомес

селена гомес

И другие звезды

Fashion Awards 2017
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