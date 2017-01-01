Победители Fashion Awards 2017

4 декабря в Royal Albert Hall (Лондон) собрались мировые знаменитости, чтобы пощеголять в своих роскошных нарядах и самыми первыми узнать о том, кого же признают гуру модной индустрии в нынешнем году.



Лучшая модель

За это звание боролись самые знаменитые красавицы мира, среди которых были: Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд),

Джиджи и Белла Хадид.

Но почетное звание досталось девушке, которой приписывают неординарную внешность. Британка Адва Абоа (25 лет) в 2017 году стала лучшей среди лучших моделей.

Дизайнер года

Награда досталась Рафу Симонсу (Calvin Klein).



Награда за инновации



Почетный титул получила Стелла Маккартни.



Модная икона



А вот модной иконой назвали Донателлу Версаче, премию которой вручала Наоми Кемпбелл в роскошном пестром платье.



Кроме победителей, вниманием папарацци были отмечены и другие мировые знаменитости. Им удалось выделиться эффектными нарядами, которые на модном мероприятии были под особым прицелом.



Памела Андерсон



Ирина Шейк



Рита Ора



Селена Гомес

И другие звезды



