Победители Fashion Awards 2017
4 декабря в Royal Albert Hall (Лондон) собрались мировые знаменитости, чтобы пощеголять в своих роскошных нарядах и самыми первыми узнать о том, кого же признают гуру модной индустрии в нынешнем году.
Лучшая модель
За это звание боролись самые знаменитые красавицы мира, среди которых были: Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд),
Джиджи и Белла Хадид.
Но почетное звание досталось девушке, которой приписывают неординарную внешность. Британка Адва Абоа (25 лет) в 2017 году стала лучшей среди лучших моделей.
Дизайнер года
Награда досталась Рафу Симонсу (Calvin Klein).
Награда за инновации
Почетный титул получила Стелла Маккартни.
Модная икона
А вот модной иконой назвали Донателлу Версаче, премию которой вручала Наоми Кемпбелл в роскошном пестром платье.
Кроме победителей, вниманием папарацци были отмечены и другие мировые знаменитости. Им удалось выделиться эффектными нарядами, которые на модном мероприятии были под особым прицелом.
Памела Андерсон
Ирина Шейк
Рита Ора
Селена Гомес
И другие звезды