Почему королева Елизавета 2 выбирает наряды ярких цветов?

Королева Великобритании Елизавета 2 не только рекордсмен по длительности правления в самой Великобритании, но и является самым старейшим монархом в мире. Правит страной королева с 1952 года. Вступив на престол, Елизавета 2 и по сей день является действующим монархом Великобритании.

За время правления Елизаветы 2 сменилось уже не одно поколение. Новые веяния сменяли друг друга одно за другим не только в политике, но и в моде. Однако, королева всегда оставалась верна своему классическому стилю. Покрой нарядов для королевы почти всегда консервативно строгий. Но это правило абсолютно не касается цвета костюмов Елизаветы 2. Именно в выборе цвета и проявляется настоящий креатив и подчеркнутая жизнерадостность монаршей особы. До недавнего времени можно было только догадываться почему королева консервативно относится к самим нарядам и столь демократично подходит к выбору цвета. Ответ оказался довольно простым - королева выбирает для светских выходов одежду ярких тонов для того, чтобы ее подданные, которые приходят посмотреть на нее, могли даже из далека разглядеть свою королеву. Тайну королевы открыла ее невестка в процессе съемок документального фильма о британской монархии в период правления Елизаветы 2.