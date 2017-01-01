Преимущества лечения в клинике Топ Ихилов

Что является наиболее приоритетным для любого человека? Что, действительно, объединяет нас всех, независимо от доходов, ценностей и прочих индивидуальных особенностей? Это здоровье. И, хотя, как правило, мы лечим обычную простуду, грипп и прочее, бывает так, что приходится сталкиваться с проблемами посерьезней. Опорно-двигательная, мочеполовая, пищеварительная, сердечнососудистая системы, а также кожные и онкологические заболевания не всегда поддаются рядовому лечению. И тогда мы ищем не просто хорошего врача, а клинику, где можно провести качественное обследование и получить профессиональное лечение.

Все чаще, в таких случаях, люди выбирают путь к выздоровлению за границей. Из них, ежегодно, десятки тысяч пациентов спешат получить лечение в клинике Топ Ихилов (Тель-Авив, Израиль). Приезжают сюда и звезды шоу-бизнеса, которые не застрахованы от проблем со своим здоровьем.

Многочисленные отзывы благодарных пациентов свидетельствуют о том, что лечение в Топ Ихилов является быстрым, качественным и недорогим (все цены тут). Представителями комиссии по здравоохранению Европейской организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этому заведению была поставлена наивысшая оценка «Отлично!». А сами эксперты отметили, что именно здесь «система медицинской помощи настолько успешна и организована, что способна решить пациенту самые сложные проблемы со здоровьем». Топ Ихилов находится в десятке лучших клиник Израиля и пятерке самых посещаемых медицинских учреждений в этой стране.

Для справки. В 2016 году Израиль занял третье место во всем мире по медицинскому туризму и первое место по качеству туристических услуг и медицинского оборудования.

Почему Топ Ихилов

это на 92 % выгоднее, чем в других клиниках Израиля. Все услуги предоставляются без посредников, благодаря работе международного отдела. Вам не придется беспокоиться о том, как добраться, как поселиться, где найти переводчика и саму клинику. Все важные вопросы решаются еще до приезда пациента. Ответственные сотрудники встретят вас прямо в аэропорту и поселят вас в хорошей гостинице класса «Люкс», а также будут сопровождать в стране и помогать в переводе документов. Вы сможете не просто приехать для решения проблем со здоровьем, а и пройтись по местным достопримечательностям;

демократичные и доступные цены;

бесплатная консультация перед приездом. Вам достаточно заполнить заявку на сайте и специалисты клиники свяжутся с вами в кратчайшие сроки, чтобы помочь подобрать нужное направление в лечении и сориентировать по стоимости;

в Топ Ихилов работает команда лучших врачей. При приеме на работу каждый специалист проходит строгий отбор и постоянно повышает свою квалификацию. К тому же пациентам предоставляется возможность самостоятельно выбрать лечащего доктора. Что нетрудно, поскольку все они известны и многие из них даже регулярно попадают в рейтинг лучших врачей Израиля по версии Forbes;

здесь проводится весь спектр необходимых медицинских услуг. А в 2014 году это медицинское учреждение получило международную аккредитацию JCI. И это значит, что в Топ Ихилов пациентам предоставляется наивысшее качество и безопасность медицинского обслуживания;

современное высококачественное оборудование. Здесь находятся томографы последнего поколения, новейшие линейные ускорители, навигационная компьютеризированная система O-ARM и прочие модернизированные устройства;

в 42 % случаев пациенты получают новость о том, что запланированная операция не нужна, и лечение можно провести альтернативным способом;

оперативность. Понимая, что зарубежным пациентам важна каждая минута, специалисты проводят диагностику почти сразу по приезду и так же быстро начинают лечение;

хирургические операции под руководством хирургов мирового уровня. Большинство из них контролируют оперативное вмешательство с помощью роботизированной платформы Da Vinci Xi 4-го поколения. А это значит, что здесь проводится щадящее хирургическое вмешательство, минимизирующее кровопотерю, сокращающее длительность операции и исключающее возможность врачебной ошибки. После операции у пациента отсутствуют видимые шрамы, а реабилитация проходит легко и быстро;

Для справки. Среди всех клиник Израиля Da Vinci Xi 4-го поколения находится только в Топ Ихилов.

Среди всех клиник Израиля Da Vinci Xi 4-го поколения находится только в Топ Ихилов. благодаря программе наблюдения за состоянием здоровья пациентов, даже после лечения они не остаются без внимания.

Те, кто уже испытал преимущества клиники на себе, отмечают, что сервис здесь находится на лучшем уровне и при вопросе о том, будут ли они рекомендовать Топ Ихилов знакомым, ответ всегда одинаковый: «Обязательно порекомендую!». А ведь народное признание — это лучшая оценка качества предоставляемых услуг любого медицинского учреждения. Поэтому стоит взять информацию о столь популярной клинике себе на заметку. Ведь когда речь идет о здоровье, лучше идти качественной и проверенной многими тропой.

Берегите себя и оставайтесь всегда здоровыми в любом месте и в любое время!