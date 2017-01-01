Procter&Gamble чествует мам спортсменов-кандидатов в Олимпийскую команду России на XXIII Зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане

Компания Procter & Gamble, Всемирный партнер Международного Олимпийского Комитета и Почетный спонсор мам, собрала мам спортсменов-кандидатов в Олимпийскую команду России на предстоящих XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, чтобы сказать им «спасибо» за поддержку и безусловную любовь, которые позволяют нашим атлетам добиваться побед в большом спорте. В рамках мероприятия, которое состоялось накануне Дня Матери, были подняты важные вопросы «спортивного воспитания», а кроме того, мамы поделились личными историями побед и поражений на пути их детей к спортивному олимпу.

Компания P&G знает, что за каждой победой спортсмена стоит человек, который переживает со своим ребенком все взлеты, падения, радость и разочарование – это его мама. Брендам P&G хорошо известны желания и потребности мам по всему миру, и это позволяет компании наполнить свой олимпийский проект уникальными искренними эмоциями, посмотреть на Олимпийские Игры глазами мамы. P&G верит, что именно материнская любовь помогает детям преодолевать сложности на пути к победам и олимпийским медалям. Чествуя мам кандидатов в Олимпийскую команду России в 2018 году, Procter&Gamble в очередной раз говорит «спасибо» всем мамам планеты.

Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «Олимпийский комитет России гордится своим сотрудничеством с компанией Procter & Gamble – вот уже более 5 лет мы реализуем совместные проекты и инициативы, направленные на поддержку Олимпийского движения и спорта в нашей стране и по всему миру. Вместе с P&G я хочу сказать спасибо мамам, собравшимся здесь, и всем «олимпийским» мамам России за их труд. Мы не должны забывать, что, хотя мамы не поднимаются на олимпийский пьедестал на глазах у миллионов болельщиков, за победами и медалями своих детей, наших чемпионов, стоят именно они».

Компания P&G не производит спортивные товары, но всецело разделяет и поддерживает олимпийские ценности и идеалы: целеустремленность, командную работу, нацеленность на результат. P&G верит, что за успехом каждого спортсмена стоит история самопожертвования главного человека в жизни - мамы, которая была рядом в моменты радости, слез и триумфа. P&G знает, что любовь мамы безусловна и не имеет границ, поэтому компания стремится давать мамам лучшее каждый день, создавая продукцию, которая делает жизнь людей лучше и комфортнее.

Сотириос Маринидис, вице-президент P&G в Восточной Европе и Центральной Азии: «У компании P&G особый взгляд на мир: мы смотрим на него глазами мамы. Создавая превосходные продукты, способные менять жизнью людей к лучшему, мы слушаем и слышим мам, мы вдохновляемся их примером безусловной любви к ребенку. Из этого вдохновения родилась кампания «Спасибо, мама», наше уникальное прочтение Олимпиады. Мы сопровождаем мам на протяжении всей жизни через продукцию таких брендов, как Ariel, Pampers, Pantene, Always и других. Сегодня мы чествуем мам российских спортсменов, но уверены, что каждая мама заслуживает огромной благодарности каждый день!».



Успех детей неразрывно связан с тем, что родители вложили в них в первые годы жизни, с поддержкой и уникальной силой материнской любви, которая отличает всех мам планеты. Мамы юных спортсменов и мамы заслуженных спортсменов-олимпийцев – самое яркое тому свидетельство. Их личные истории, их взгляд на жизнь позволяют всему миру посмотреть на атлетов совершенно другими глазами, увидеть иную, гораздо более личную составляющую.

Жанна, мама фигуристки Евгении Медведевой, двукратной чемпионки Европы и мира, поделилась своими мыслями о том, что значит быть мамой спортсменки: «Женя начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года, и моей задачей на протяжении ее пути было найти лучших учителей, и, разумеется, самой стать для дочери лучшим учителем. Не в том, что касается техники, хотя я и сама была фигуристкой, но в том, что касается внутренней стойкости, решимости, силы. Иногда я поражаюсь количеству силы в моей хрупкой и прекрасной дочери, я удивляюсь тому, как она справляется со сложностями. Сейчас Женя подходит, пожалуй, к главному испытанию своей жизни, и я могу точно сказать, я буду рядом, что бы ни случилось».

В жизни спортсмену очень часто приходится сталкиваться проблемами, порой, непониманием и осуждением со стороны окружающих, как и любому другому человеку. Но когда жизнь связана с публичными выступлениями, это давление усиливается многократно. Безусловная материнская любовь в таком случае становится источником той внутренней силы, на которую спортсмен будет опираться в течение всей своей жизни.

Эльвира, мама Киры Езех, трехкратной чемпионки Европы и самой титулованной керлингистки России: «Мама должна быть сильной. Это аксиома, к которой не каждая женщина оказывается готова сразу, но это так. А для нас, мам спортсменов, этот вопрос стоит особенно остро. На протяжении спортивной карьеры у Киры были и радостные и сложные момент, которые требовали серьезных решений. Это то самое время, когда надо мобилизировать свои силы и быть на 100% на стороне ребенка. Я благодарна P&G за возможность еще раз поделиться нашей историей».

Мероприятие завершилось открытым обсуждением самых важных вопросов, которые в той или иной степени стоят перед всеми мамами в мире, и собравшимся гостям удалось посмотреть на главные спортивные соревнования этой зимы с новой точки зрения – точки зрения семьи, любви, заботы и тех колоссальных усилий, которые мамы вкладывают в становление своих детей.