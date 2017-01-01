Путь к успеху — как звездные дети делают себе карьеру

Детям, чьи родители уже успели добиться невероятных успехов, гораздо легче пробить себе путь к вершине славы. Конечно, многое здесь зависит и от личностного таланта, который просто раскрывается быстрее благодаря правильному направлению отцов и матерей. Но только от звездных отпрысков зависит, насколько важными были усилия их родителей, и будут ли их старты победными в итоге.

Над чем работают дети знаменитостей на пути к самостоятельности и личному успеху сегодня?

Круз Бекхэм

Сын легендарной пары Дэвида и Виктории Бекхэмов записывает свой первый полноценный музыкальный альбом.

Первые шаги карьеры певца Круз сделал еще в конце минувшего, 2016, года. Тогда он спел рождественскую песню «Если бы Рождество было каждый день» (If everyday was Christmas), на которую был снял полный душевной теплоты клип.

Теперь же 12-летний подросток долгие часы проводит в студии звукозаписи, создавая очередные песенные композиции. Они-то и войдут в дебютный альбом парня.

Кстати, и старший сын Бэкхемов, Бруклин, довольно успешно показал себя в роли фотографа. На данный момент он активно сотрудничает с известными брендами.

Кайя Гербер

15-летняя дочка известной модели Синди Кроуфорд стала автором лимитированной коллекции сумочек. В основе дамского аксессуара — уже созданные сумочки от бренда Marc Jacobs, лицом которого Кайя стала не так давно. Девушка только внесла некоторую «изюминку» в виде комбинирования различных материалов и рисунков, добиваясь эффекта «а-ля пэчворк».

Что же, это не полноценная авторская коллекция, но вполне возможно, что юное дарование сумеет найти себя в модном мире.