Рейтинг самых «сумасбродных» покупок звезд

Когда у знаменитостей достаточно денег для любых покупок, они начинают тратить их, чтобы удовлетворить самые невероятные желания. Комиксы, бытовые приборы и даже отдельное VIP место в транспорте для своей шляпы… Каждый стремится выделиться чем-то особым. И хотя, вполне возможно, что именно сейчас совершается очередная невероятная покупка, давайте посмотрим, чем запомнились предыдущие приобретения звезд.

10. Боно (1700 долларов)

Артист заплатил в авиакомпанию за то, чтобы его любимая шляпа, которую он забыл взять на концерт, «прилетела» в Болонью из Парижа первым классом вслед за ним.

9. Дэниэл Редклифф (17 000 долларов)

Ровно столько актер готов платить за комфорт, а именно — за матрас из конского волоса.

8. Леди Гага (50 000 долларов)

Видимо, эпатажность певицы присутствует и за пределами выступлений. Немалую сумму денег она заплатила за детектор призраков и духов.

7. Бейонсе и Jay-Z (80 000 долларов)

Звездный дуэт обожает тратить деньги на развлечения. Почти 100 тысяч они выложили за украшенную бриллиантами куклу для своей дочери Блю Айви. И ровно в сотню тысяч американских долларов обошлась Бейонсе покупка леггинсов!

6. Дженнифер Энистон (140 000 долларов)

Ровно столько актриса готова тратиться на косметику ежегодно. У нее, к примеру, имеется даже крем с кристаллами из планеты Марс. А стоит одна баночка почти 900 долларов.

5. Николас Кейдж (276 000 долларов)

Почти за четверть миллиона долларов решил купить актер череп динозавра. Причем боролся он за него на аукционе с Леонардо ди Каприо. И хотя Николас победил, череп пришлось отдать. Поскольку выяснилось, что он был украден.

4. Пэрис Хилтон (325 000 долларов)

Ровно столько заплатила актриса за домик для своих любимых собачек площадью в 100 квадратным метров.

3. Рианна и Анджелина Джоли (по 1 млн. долларов)

Рианна не прочь отдать столь огромные деньги в салон красоты. Ежегодно она отдает парикмахерам и стилистам около 1 млн. долларов.

А вот Анджелина Джоли единожды заплатила такие деньги, покупая подарок — вертолет своему возлюбленному Брэду Питту (2012). Кстати, сейчас пара переживает непростые времена, но, судя по всему, все идет к примирению.

2. Селин Дион (2 млн. долларов)

Певица стремится беречь свой голос всеми силами. Поэтому и решила выложить 2 миллиона за увлажнитель воздуха, стремясь защитить свое горло от болезни, вызываемой сухостью воздуха.

1. Ким Бейсингер (20 млн. долларов)

И первое место достается актрисе, которая решила купить город Брезелтон в Джорджии. Ким хотела построить в нем качественную и прибыльную инфраструктуру. Но план провалился и актрисе пришлось продать собственность.