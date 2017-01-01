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Рейтинг самых «сумасбродных» покупок звезд

Когда у знаменитостей достаточно денег для любых покупок, они начинают тратить их, чтобы удовлетворить самые невероятные желания. Комиксы, бытовые приборы и даже отдельное VIP место в транспорте для своей шляпы… Каждый стремится выделиться чем-то особым. И хотя, вполне возможно, что именно сейчас совершается очередная невероятная покупка, давайте посмотрим, чем запомнились предыдущие приобретения звезд.

10. Боно (1700 долларов)

боноАртист заплатил в авиакомпанию за то, чтобы его любимая шляпа, которую он забыл взять на концерт, «прилетела» в Болонью из Парижа первым классом вслед за ним.

9. Дэниэл Редклифф (17 000 долларов)

Дэниэл Редклифф

Ровно столько актер готов платить за комфорт, а именно — за матрас из конского волоса.

8. Леди Гага (50 000 долларов)

Леди Гага

Видимо, эпатажность певицы присутствует и за пределами выступлений. Немалую сумму денег она заплатила за детектор призраков и духов.

7. Бейонсе и Jay-Z (80 000 долларов)

Бейонсе и Jay-Z

Звездный дуэт обожает тратить деньги на развлечения. Почти 100 тысяч они выложили за украшенную бриллиантами куклу для своей дочери Блю Айви. И ровно в сотню тысяч американских долларов обошлась Бейонсе покупка леггинсов!

6. Дженнифер Энистон (140 000 долларов)

Дженнифер Энистон

Ровно столько актриса готова тратиться на косметику ежегодно. У нее, к примеру, имеется даже крем с кристаллами из планеты Марс. А стоит одна баночка почти 900 долларов.

5. Николас Кейдж (276 000 долларов)

Николас Кейдж

Почти за четверть миллиона долларов решил купить актер череп динозавра. Причем боролся он за него на аукционе с Леонардо ди Каприо. И хотя Николас победил, череп пришлось отдать. Поскольку выяснилось, что он был украден.

4. Пэрис Хилтон (325 000 долларов)

Пэрис Хилтон

Ровно столько заплатила актриса за домик для своих любимых собачек площадью в 100 квадратным метров.

3. Рианна и Анджелина Джоли (по 1 млн. долларов)

Рианна и Анджелина Джоли

Рианна не прочь отдать столь огромные деньги в салон красоты. Ежегодно она отдает парикмахерам и стилистам около 1 млн. долларов.

А вот Анджелина Джоли единожды заплатила такие деньги, покупая подарок — вертолет своему возлюбленному Брэду Питту (2012). Кстати, сейчас пара переживает непростые времена, но, судя по всему, все идет к примирению.

2. Селин Дион (2 млн. долларов)

Селин Дион

Певица стремится беречь свой голос всеми силами. Поэтому и решила выложить 2 миллиона за увлажнитель воздуха, стремясь защитить свое горло от болезни, вызываемой сухостью воздуха.

1. Ким Бейсингер (20 млн. долларов)

Ким Бейсингер

И первое место достается актрисе, которая решила купить город Брезелтон в Джорджии. Ким хотела построить в нем качественную и прибыльную инфраструктуру. Но план провалился и актрисе пришлось продать собственность.

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