Rexona дарит новый «Яркий букет» в удобном формате ролика

Встречайте Rexona «Яркий букет» в новом формате. Этой осенью изысканная парфюмерная композиция с цветочными и фруктовыми нотками, которая так полюбилась российским женщинам, появится на полках в удобном роликовом формате.

Российские покупательницы высоко оценили благородный аромат и эффективность аэрозоля Rexona «Яркий букет», который является одним из самых популярных антиперспирантов для женщин в линейке Rexona. В ноябре 2017 года все его преимущества наконец станут доступны в компактном формате ролика. Новый антиперспирант соединяет тонкое благоухание уникальной отдушки и мощную защиту от пота, которую обеспечивает особая формула Motionsense.

Rexona «Яркий букет» - это манящий микс ароматов сочной клубники и абрикоса, магнолии, жасмина и ландыша в сочетании с теплыми нотками ванили, мускуса и кедра. Благодаря революционной формуле Motionsense с микрокапсулами, которые раскрываются при каждом движении, высвобождая утонченный фруктово-цветочный аромат, антиперспирант поддерживает невероятное ощущение свежести на протяжении 48 часов.

Даже в самые холодные осенние и зимние дни Rexona «Яркий букет» будет возвращать мысли в лето. Средства линии дарят приятный аромат духов, уверенность и комфорт в любой ситуации. Они помогают ощущать свободу с утра до вечера и гарантируют еще больше свежести именно тогда, когда это необходимо.

Rexona никогда не подведет!