Рианна выпустила свою бьюти-коллекцию

Известная певица уже давно анонсировала выпуск своей коллекции средств для макияжа. И вот теперь она официально представила этот продукт.

Официальной дата выпуска линейки Fenty Beauty является 8 сентября. А дебютный показ состоялся вчера в Нью-Йорке. Певица (а теперь еще и бизнес-леди) решила использовать популярность Недели моды по максимуму и именно в рамках этого мероприятия представила свой проект.

Все желающие смогли увидеть, какие именно средства будут выпускаться под маркой Fenty Beauty: блески для губ, помады, тональная основа и пудра в 40 оттенках. Вся торговая марка отмечена знаком «cruelty free» (не проводилось тестирование на животных).

Помимо бренда от Рианны, в центре внимания оказалась и сама звезда. Ее макияж (естественно созданный продуктом собственного производства Fenty Beauty), а также наряды не остались не замеченными. Очаровательная певица на обоих мероприятиях, посвященных презентации ее линейки, выглядела великолепно.

Первый образ: короткое черное платье с серебристой отделкой на лифе певица дополнила модными в нынешнем сезоне высокими сапогами-ботфортами, декорированными блестящей вышивкой. Такой она предстала перед поклонниками в бутике Sephora на Times Square.

На втором мероприятии, в Бруклине, Рианна показалась в эффектном наряде от Oscar de la Rentа, который подчеркнула массивными круглыми серьгами и босоножками с завязками в тон платью.

Повышенный интерес к внешности певицы объясняется довольно просто: не так давно СМИ отмечали, что звезда сильно прибавила в весе. Что же, эти два наряда отлично показывают, что Рианна сейчас в отличной форме и смело двигается вперед, покоряя новые вершины в своей карьере.