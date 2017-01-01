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Рисунок Бритни Спирс купили за большие деньги

10 тысяч долларов заплатили за цветы акварелью, которые нарисовала певица. И все деньги она отдала на благотворительность. 
Рисунок певицы был куплен Робином Личом, ведущим программы Lifestyle of the Rich and Famous. Продажа осуществлялась в рамках благотворительного проекта Vegas Cares. Именно эта организация занимается помощью пострадавшим после случившегося масштабно-трагического происшествия в Вегасе. А сама Бритни создала эту картину, которая олицетворяет новое начало, стремление двигаться дальше.

рисунок бритни спирс
 

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