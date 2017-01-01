Россиянка попала в Книгу рекордов Гиннеса

Уроженка города Пенза, Екатерина Лисина ,попала в Книгу рекордов Гиннеса в двух категориях. Девушка признана самой высокой моделью в мире и обладательницей самых длинных ног в мире. Рост Екатерины составляет двести пять сантиметров, при этом длинна ее ног сто тридцать три сантиметра.

Двадцати девяти летняя модель подала заявку на участие в отборе еще в январе. Теперь ее имя включено в Книгу рекордов Гиннеса. Девушка с самого детства любила спорт и на профессиональном уровне занималась баскетболом. Екатерина даже принимала участие в Олимпиадах в составе национальной сборной. Но некоторое время назад она решила оставить большой спорт и построить карьеру модели, что успешно сумела воплотить в жизнь.

Было время, когда Екатерина переживала по поводу своего высокого роста, но в скором времени поняла, что эта отличительная особенность и есть ее достоинство. Ведь все мы рождены быть разными. В отличительных чертах, будь то внешность или характер, и есть наша сила, индивидуальность и красота.