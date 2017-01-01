Россиянка стала победительницей конкурса красоты Miss United Continents-2017

На днях в Эквадоре свои итоги подвел международный конкурс Miss United Continents-2017, в котором Россия принимала непосредственное участие в лице русской красавицы-Татьяны Цимфер. В основном в конкурсе участвовали девушки из Южной Америки. Конкурсанток со славянской внешностью было всего двое, из России и Украины. Представительница Украины, к слову говоря, стала вице-мисс этого престижного конкурса. За время соревнования девушки по-настоящему сдружились и на сцене стояли вместе держась за руки.

Подготовка к конкурсу длилась целых 6 месяцев и потребовала немало усилий. Но, безусловно оно того стоило. Конкурсная программа была хорошо продумана. Время было не только сложным, но и безумно интересным. Девушки получили незабываемые эмоции. За время конкурса они успели пожить у океана, посмотреть на китов и многое другое. Местные жители очень тепло встретили конкурсанток и постоянно приглашали их в свои заведения.

Поздравляем Татьяну Цимфер с победой в конкурсе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей работе!