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Рождественские открытки знаменитостей

Грядущие праздники никого не оставляют равнодушными. Каждый из нас стремится зарядиться особым новогодним и рождественским настроем и поделиться таким состоянием с близкими.


Звезды же, вовсю делятся духом Нового года и Рождества с поклонниками в соц.сетях.


К примеру, Наоми Уоттс (англо-австралийская актриса и талантливый продюсер) поделилась уютным семейным фото в пижаме, которое подписала просто и очень торжественно: «Счастливых праздников!»

наоми уоттс

Ким Кардашьян тоже приветствовала поклонников в большом семейном кругу.

ким кардашьянким кардашьянким кардашьян
Тори Спеллинг подписала свою праздничную открытку: «Это прекрасная жизнь». На снимке актриса мило улыбается в кругу своих близких.

тори спеллинг
Джейсон Биггс украсил рождественское послание надписью: «Все, что тебе нужно — это любовь». И вместе со своей семьей тоже пожелал всем счастливых праздников. 

джейсон биггз
А герцог и герцогиня Кембриджские, Кейт Миддлтон с супругом Уильямом, поздравили мир сдержанно-элегантной семейной открыткой в черно-голубых тонах.

кейт миддлтон
 

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