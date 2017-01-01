Рождественские открытки знаменитостей

Грядущие праздники никого не оставляют равнодушными. Каждый из нас стремится зарядиться особым новогодним и рождественским настроем и поделиться таким состоянием с близкими.



Звезды же, вовсю делятся духом Нового года и Рождества с поклонниками в соц.сетях.



К примеру, Наоми Уоттс (англо-австралийская актриса и талантливый продюсер) поделилась уютным семейным фото в пижаме, которое подписала просто и очень торжественно: «Счастливых праздников!»

Ким Кардашьян тоже приветствовала поклонников в большом семейном кругу.



Тори Спеллинг подписала свою праздничную открытку: «Это прекрасная жизнь». На снимке актриса мило улыбается в кругу своих близких.



Джейсон Биггс украсил рождественское послание надписью: «Все, что тебе нужно — это любовь». И вместе со своей семьей тоже пожелал всем счастливых праздников.



А герцог и герцогиня Кембриджские, Кейт Миддлтон с супругом Уильямом, поздравили мир сдержанно-элегантной семейной открыткой в черно-голубых тонах.



