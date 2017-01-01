Сальма Хайек поделилась своими мыслями о женском счастье и показала, как можно выглядеть в 50

Популярная актриса, которая всегда выглядела просто великолепно, сейчас рассказала о своем отношении к устоявшимся женским стандартам и рассказала, как достичь гармонии в душе.

В своем интервью для издания The Edit Сальма призналась, что ее муж с коллегами изучает женскую натуру, исследуя поведение представительниц прекрасного пола и вдохновляя их на раскрытие душевной силы.

Актриса убеждена, что современные женщины работают больше мужчин и, при этом, они более требовательны к себе. Здесь же она и добавила, что для гармонии не нужно пытаться успеть все: на работе, в семье, в счастье материнства. Необходимо сосредоточиться на чем-то наиболее важном и добиться успеха именно в этом.

Ну, а по поводу себя Хайек отметила, что ей не хватает самодисциплины и она постоянно ведет борьбу с собой. Актриса признается, что иногда ее посещает мысль: «Мне 50, у меня есть муж. Почему я должна выглядеть постоянно хорошо?». И потом начинается бой со своим «Я»: «Ведь я не хочу потерять своего супруга только потому, что выгляжу теперь плохо».

Что же, возможно такой пример Сальмы вдохновит многих из нас на лучшие перемены. Ведь, судя по фотосету, в свои 50 она выглядит великолепно.