Самые высокооплачиваемые модели 2017: рейтинг Forbes
Последние 11 лет список самых высокооплачиваемых моделей возглавляла Жизель Бюндхен. Теперь же ей пришлось уступить свое лидерство и на сегодняшний день топовая десятка выглядит так:
1-е место —Кендалл Дженнер
Сестра Ким Кардашьян была весьма востребованной в прошлом году. Ей удалось перехватить первенство Жизель, заработав 22 млн долларов за период 2017 года.
2-е место— Жизель Бюндхен
Решила так просто не сдавать свои позиции и устоявшийся лидер рейтинга. Жизель, пусть и уступила первое место, но, все же, осталась в тройке благодаря своим заработанным 17,5 млн долларов.
3 –е место —Крисси Тейген
Крисси замыкает тройку лидеров с годовым заработком в 13,5 млн долларов.
4-е место — Адриана Лима
«Ангел» Victoria's Secret за прошлый год обогатилась на 10,5 млн долларов.
5-е место — Джиджи Хадид
Международной модели удалось заработать 9,5 млн долларов прошлом году.
6-е место — Рози Хантингтон-Уайтли
В июне прошлого года Рози родила первенца, но это не помешало ей заработать в рейтинговом периоде 9,5 млн долларов.
7-е место —Карли Клосс
Не намного отстала от Рози и Карли. Ей удалось заработать 9 млн долларов за прошлый год.
8-е место — Лю Вень
Ее называют самой востребованной моделью Китая. И не зря. Ведь Лю Вень доказала, что есть в ней особая «изюминка». Благодаря ей она и смогла заработать за прошлый год 6,5 млн долларов.
9-е место — Белла Хадид
Ее приглашают многие мировые кутюрье для своих показов. Она завоевала расположение истинных почитателей моды. И смогла увеличить свои доходы на 6 млн долларов.
10-е место —Эшли Грэм
Женская красота — это не только устоявшиеся 90-60-90. Это доказала модель «plus size», которая в прошлом году была настолько популярной, что смогла заработать 5,5 млн долларов.