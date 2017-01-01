Самые высокооплачиваемые модели 2017: рейтинг Forbes

Последние 11 лет список самых высокооплачиваемых моделей возглавляла Жизель Бюндхен. Теперь же ей пришлось уступить свое лидерство и на сегодняшний день топовая десятка выглядит так:



1-е место —Кендалл Дженнер



Сестра Ким Кардашьян была весьма востребованной в прошлом году. Ей удалось перехватить первенство Жизель, заработав 22 млн долларов за период 2017 года.



2-е место— Жизель Бюндхен



Решила так просто не сдавать свои позиции и устоявшийся лидер рейтинга. Жизель, пусть и уступила первое место, но, все же, осталась в тройке благодаря своим заработанным 17,5 млн долларов.



3 –е место —Крисси Тейген



Крисси замыкает тройку лидеров с годовым заработком в 13,5 млн долларов.



4-е место — Адриана Лима



«Ангел» Victoria's Secret за прошлый год обогатилась на 10,5 млн долларов.



5-е место — Джиджи Хадид



Международной модели удалось заработать 9,5 млн долларов прошлом году.



6-е место — Рози Хантингтон-Уайтли



В июне прошлого года Рози родила первенца, но это не помешало ей заработать в рейтинговом периоде 9,5 млн долларов.



7-е место —Карли Клосс



Не намного отстала от Рози и Карли. Ей удалось заработать 9 млн долларов за прошлый год.



8-е место — Лю Вень



Ее называют самой востребованной моделью Китая. И не зря. Ведь Лю Вень доказала, что есть в ней особая «изюминка». Благодаря ей она и смогла заработать за прошлый год 6,5 млн долларов.



9-е место — Белла Хадид



Ее приглашают многие мировые кутюрье для своих показов. Она завоевала расположение истинных почитателей моды. И смогла увеличить свои доходы на 6 млн долларов.



10-е место —Эшли Грэм



Женская красота — это не только устоявшиеся 90-60-90. Это доказала модель «plus size», которая в прошлом году была настолько популярной, что смогла заработать 5,5 млн долларов.

