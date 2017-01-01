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Самые высокооплачиваемые модели 2017: рейтинг Forbes

Последние 11 лет список самых высокооплачиваемых моделей возглавляла Жизель Бюндхен. Теперь же ей пришлось уступить свое лидерство и на сегодняшний день топовая десятка выглядит так:


1-е место —Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер
Сестра Ким Кардашьян была весьма востребованной в прошлом году. Ей удалось перехватить первенство Жизель, заработав 22 млн долларов за период 2017 года.


2-е место— Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен
Решила так просто не сдавать свои позиции и устоявшийся лидер рейтинга. Жизель, пусть и уступила первое место, но, все же, осталась в тройке благодаря своим заработанным 17,5 млн долларов.


3 –е место  —Крисси Тейген

Крисси Тейген
Крисси замыкает тройку лидеров с годовым заработком в 13,5 млн долларов.


4-е место — Адриана Лима

Адриана Лима
«Ангел» Victoria's Secret за прошлый год обогатилась на 10,5 млн долларов.


5-е место — Джиджи Хадид

Джиджи Хадид
Международной модели удалось заработать 9,5 млн долларов прошлом году.


6-е место — Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли
В июне прошлого года Рози родила первенца, но это не помешало ей заработать в рейтинговом периоде 9,5 млн долларов.  


7-е место —Карли Клосс

Карли Клосс
Не намного отстала от Рози и Карли. Ей удалось заработать 9 млн долларов за прошлый год.


8-е место — Лю Вень

Лю Вень
Ее называют самой востребованной моделью Китая. И не зря. Ведь Лю Вень доказала, что есть в ней особая «изюминка». Благодаря ей она и смогла заработать за прошлый год 6,5 млн долларов.


9-е место — Белла Хадид

Белла Хадид
Ее приглашают многие мировые кутюрье для своих показов. Она завоевала расположение истинных почитателей моды. И смогла увеличить свои доходы на 6 млн долларов.


10-е место —Эшли Грэм

Эшли Грэм
Женская красота — это не только устоявшиеся 90-60-90. Это доказала модель «plus size», которая в прошлом году была настолько популярной, что смогла заработать 5,5 млн долларов.
 

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