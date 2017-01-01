Самым влиятельным трендсеттером 2017 стала Рианна

Такой вывод был сделан поисковым сайтом Lyst, специализирующимся на интернет-покупках. Издание составило рейтинг звезд, влияние которых на спрос той или иной единицы товара оказалось наиболее сильным в уходящем году.

Исследования проводились на основании частоты запросов модных предметов одежды. Первой в списке оказалась Рианна. А все благодаря тому, что она часто выкладывает свои модные фото в социальных сетях, а поклонники сразу стремятся найти такую же одежду в поисковике и быстро копируют образ любимой певицы. Платья, топы, куртки и прочие наряды — все, что хоть раз надевала Рианна и публиковала в просторах интернета, начинало продаваться с огромной скоростью. К примеру, платье Molly Goddard практически сразу стало лидером в списке запросов по интернет-магазинам.



Второе место законодательниц моды заняла Селена Гомес, а на третьем месте оказалась Белла Хадид. Чуть отстали от тройки лидеров Меган Маркл (четвертое место) и Кейт Мидлтон (на пятом).

