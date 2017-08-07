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Селена Гомес стала самой богатой знаменитостью Инстаграмма

Не так давно мы говорили о том, насколько удачно получается зарабатывать семье Кардашьян в популярной сети, как исследовательской компанией Hopper HQ был опубликован список известных людей, которые зарабатывают на Инстаграмме больше всех.

Рейтинг возглавила Селена Гомес со 122-мя миллионами подписчиков. Звезду называют «королевой социальной сети», а рекламодатели готовы платить баснословные суммы за то, чтобы их публикацию увидели активные посетители на странице знаменитости. 550 тыс долларов и более — вот та сумма, которую Селена получает за каждый рекламный пост.

Селена Гомес

А вот Ким Кардашьян оказалась на втором месте списка. Цена рекламного поста на странице аккаунта светской львицы — полмиллиона долларов.

Ким Кардашьян

С заработком на каждом посте не менее 400 тыс долларов третье место рейтинга досталось португальскому футболисту Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду

Что же касается десятки лучших, то и здесь не обошлось без четы Кардашьян. Так в этот список вошли четыре сестры Ким: Кортни и Хлое Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

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Абдурахман
сб, 07/08/2017 - 19:35
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