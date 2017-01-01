Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались

Талантливый певец, кумир 90-х, Сергей Жуков на днях снова порадовал поклонников. На этот раз поводом послужило не творчество певца, а семейное событие — Сергей и его супруга, экс-солистка группы «Виа Сливки» Регина Бурд, решили обвенчаться после многих лет семейной жизни. Церемония венчания состоялась в одном из старинных Храмов Москвы.

Торжество прошло в узком кругу близких людей, среди которых, конечно же, были и дети влюбленной пары. Их у них трое — Ника (восемь лет), Энджел (семь лет) и Мирон (2 года).

В интервью журналу Hello Сергей искренне признался, что супруга Регина это любовь всей его жизни. Рядом с ней певец ощущает себя снова восемнадцатилетним парнем. Несмотря на десятилетний союз, пара сумела не растерять чувства друг к другу, а напротив, с годами стала только крепче.

Поздравляем Сергея Жукова и Регину Бурд с таинством венчания. Желаем паре на протяжение еще очень многих лет суметь сохранить обоюдную любовь, тепло, понимание и уют в семье.