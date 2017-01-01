Скарлетт Йохансон исполнилось 33. Чего удалось звезде достичь за это время

Сегодня, 22 ноября, актрисе исполнилось 33 года. И за это время она уже успела достичь выдающихся успехов в киноиндустрии и стать по-настоящему знаменитой.



С чего все начиналось



Впервые Скарлетт засветилась в киноленте «Норт», куда ее пригласил сниматься Роб Райнер. Здесь 11-летняя Йохансон дебютировала рядом с Элайджа Вудом и Брюсом Уиллисом.



После этого юная девочка, благодаря поддержке своей матери, снималась еще в нескольких фильмах, но слава к ней пришла только в 2003 году. Именно тогда звезда получила награду «Лучшей актрисы» на Венецианском кинофестивале за участие в киноленте «Сложности перевода».



Всего имениннице удалось сыграть до сегодня 48 ролей, за многие из которых она получила престижные награды. И даже заслужила звезду на Аллее славы.



Но не только актерские заслуги Скарлетт отмечают поклонники и критики. Наряду со званием талантливой актрисы, Йоханссон стала для многих иконой стиля и примером для подражания.

Отметили ее и мужчины, назвав одной из самых сексуальных женщин в мире.

Поздравляем Скарлетт с Днем рождения и желаем ей дальнейших приятных побед в карьере!