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Скарлетт Йохансон исполнилось 33. Чего удалось звезде достичь за это время

Сегодня, 22 ноября, актрисе исполнилось 33 года. И за это время она уже успела достичь выдающихся успехов в киноиндустрии и стать по-настоящему знаменитой. 


С чего все начиналось


Впервые Скарлетт засветилась в киноленте «Норт», куда ее пригласил сниматься Роб Райнер. Здесь 11-летняя Йохансон дебютировала рядом с Элайджа Вудом и Брюсом Уиллисом. 

норт
После этого юная девочка, благодаря поддержке своей матери, снималась еще в нескольких фильмах, но слава к ней пришла только в 2003 году. Именно тогда звезда получила награду «Лучшей актрисы» на Венецианском кинофестивале за участие в киноленте «Сложности перевода». 

трудности перевода
Всего имениннице удалось сыграть  до сегодня 48 ролей, за многие из которых она получила престижные награды. И даже заслужила звезду на Аллее славы

скарлетт йоханссон
Но не только актерские заслуги Скарлетт отмечают поклонники и критики. Наряду со званием талантливой актрисы, Йоханссон стала для многих иконой стиля и примером для подражания.

скарлетт йоханссон

скарлетт йоханссон

скарлетт йоханссон

Отметили ее и мужчины, назвав одной из самых сексуальных женщин в мире. 
Поздравляем Скарлетт с Днем рождения и желаем ей дальнейших приятных побед в карьере!

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