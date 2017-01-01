Снижение веса в детском возрасте поможет избежать диабета в будущем

Известно, что лишний вес в детстве и юности ассоциируется с повышенным риском развития диабета II типа в будущем. Ученые выяснили, как долго без вреда для здоровья можно ждать, пока «детский жир» рассосется. Согласно актуальному регистрационному исследованию доктора Лиз Бйеррегаард из госпиталя Фредериксберг в Копенгагене, проблему нужно решить до совершеннолетия.

Результаты работы были представлены на конгрессе Американского общества диабета (сокр. ADA), проходившем в Cан-Диего (штат Калифорния). Ученые проанализировали данные об интеллекте, массе тела и уровне образования 62 565 мальчиков и юношей из Дании в возрасте примерно семи и восемнадцати лет, которые взяли из Копенгагенского школьного медицинского реестра и Датской базы данных военнообязанных.

Избыточный вес определялся по критериям американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, разработанным для детей с ожирением (ИМТ ≥ 85-й процентили, однако < 95-й процентили для детей одного возраста и пола), а также по критериям ВОЗ для взрослых (ИМТ ≥ 25 кг / м2, но < 30). Среди родившихся с 1939 по 1959 гг. после 30 лет диабет развился у 6710 (10,7 %) человек, которые попали в национальный реестр пациентов в 1977–2015 гг.

Согласно Бйеррегаард, 5,4 % мужчин страдали лишним весом в детские годы, а 8,2 % — в юности; 23 % имели низкий образовательный уровень; 40 % мужчин, которые были полными в юные годы, остались такими же во взрослом возрасте. Как ожидалось, избыток жировых отложений в детстве, также с учетом уровня образования и интеллекта, ассоциировался с высокой вероятностью развития эндокринного заболевания. По сравнению с теми, кто всегда оставался стройным, она оказалась выше втрое.

Такому же риску подвергались мужчины, которые были сначала худощавыми, но располнели в юности. Если массу тела удавалось нормализовать в возрасте от 7 до 18 лет, то он был не выше, чем у людей, которые никогда не поправлялись. Избавить ребенка от жировых отложений помогали спорт и низкоуглеводная диета, но при условии, что меню на неделю составлялось таким образом, чтобы он получал все необходимые питательные вещества.

Большой плюс нового исследования ученый видит в использовании большой выборки, а минус в том, что участниками были одни мужчины. Следующее исследование датчане планируют посвятить связи между большим количеством лишних килограмм у молодых людей и риском развития кардиоваскулярных болезней и рака.

"Ввиду растущей заболеваемости ожирением и диабетом II типа во многих странах профилактика и лечение избыточного веса у детей должны рассматриваться как приоритетные задачи во всем мире", — подводит итог Бйеррегаард.