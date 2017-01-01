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Снова в школу – «детские деревни-SOS» встречают новый учебный год вместе с P&G

Национальная акция «Подари детям заботу», сбор денежных средств сотрудниками московского офиса и Осенний праздник к началу учебного года – это неполный список активностей компании P&G в поддержку воспитанников «Детских Деревень-SOS».

Российское подразделение компании P&G организует помощь воспитанникам «Детских Деревень-SOS» в подготовке к новому учебному году. Акции проходят в рамках программы «P&G Забота в каждый дом», который является частью глобальной стратегии корпоративной ответственности. Долгосрочное партнерство с «Детскими деревнями-SOS» является одним из ключевых направлений этой программы. На протяжении нескольких лет компания проводит различные мероприятия, направленные на создание комфортных домашних условий для детей, оставшихся без попечения родителей.

детские деревни-sos

детские деревни-sos

«Подари детям заботу»

Свой вклад в благополучие детей-сирот сегодня может сделать каждый. Компания P&G и торговая сеть «Кораблик» объявили о совместной акции с брендом Pampers «Подари детям заботу». К ней могут подключиться все покупатели магазинов сети, неравнодушные к судьбам маленьких воспитанников «Детских Деревень-SOS». С продажи каждой упаковки Pampers компания перечисляет 10 рублей в благотворительный фонд. Ожидается, что с 30 августа 2016 года по 30 сентября 2017 года «Кораблик» (а это более 190 детских магазинов в Москве и других российских городах) и P&G соберут не менее 3 млн рублей в помощь воспитанникам «Детских деревень-SOS».

«Мы рады принять участие в этой акции, средства от которой будут направлены на помощь детям. Мы хотим искренне поблагодарить наших покупателей за их отзывчивость, которая очень важна для детей «Детских Деревень-SOS», - прокомментировал проект собственник сети магазинов «Кораблик» Алексей Зуев.

Благотворительная акция в московском офисе P&G

Активное участие во всех благотворительных акциях компании традиционно принимают сотрудники P&G. Для них на протяжении всего года действует специальная волонтерская программа. Она включает сбор пожертвований через особую страницу на сайте «Детских Деревень-SOS», а также конкретные инициативы по сбору подарков и денежных средств, приуроченные к различным праздникам и важным событиям в жизни Деревень. Чтобы помочь детям из «Детских Деревень-SOS» подготовиться к новому школьному году и сделать для них начало сентября еще более радостным событием, сотрудники московского офиса P&G собрали 105 000 рублей, приняв участие в благотворительной беспроигрышной лотерее.

детские деревни-sos

детские деревни-sos

детские деревни-sos

детские деревни-sos

Осенний праздник в «Детской Деревне-SOS Томилино»

Волонтеры компании P&G помогли воспитанникам Деревень продлить настроение школьных каникул – 2-го сентября специально для юных воспитанников «Детской Деревни-SOS Томилино» был организован увлекательный квест, а для взрослых – необычный мастер-класс по карвингу, искусству художественной резки по овощам и фруктам. В завершение праздника все его участники и гости собрались на дружный пикник.

«P&G объединяет усилия компании и партнеров для помощи детям-сиротам, и мы, со своей стороны, рады подключить к этому доброму делу покупателей торговой сети «Кораблик». Мы знаем, что для наших покупателей важно делиться заботой с теми, кто в ней действительно нуждается. Сотрудники P&G тоже не остались в стороне – в преддверии подготовки к новому школьному году в московском офисе P&G прошла благотворительная лотерея в помощь детям из Детских Деревень SOS». – отметил Руслан Ноздряков, директор по корпоративным коммуникациям P&G в Восточной Европе и Центральной Азии.

детские деревни-sos

детские деревни-sos

О программе «P&G Забота в каждый дом»

С 1991 года P&G перечислила более $26 млн на развитие социальных проектов в России. Программа корпоративной социальной ответственности «P&G Забота в каждый дом» направлена на помощь в сохранении чистоты дома, личной гигиены, здоровья тех, кто больше всего в этом нуждается.

P&G поддерживает «Детские Деревни–SOS Россия», и с мая 2015 года перечислила в адрес этой благотворительной организации более 32 млн рублей, чтобы дети-сироты росли и жили с мамой, в семье и своем доме.

За период с 2014 года по настоящее время в сотрудничестве с Фондом продовольствия «Русь» P&G предоставила на благотворительной основе продукции на сумму более $1,2 млн в помощь малообеспеченным людям, а также другим нуждающимся, включая детские дома, дома инвалидов, дома престарелых, пострадавшим от природных катастроф и людям в трудной жизненной ситуации во всех регионах Российской Федерации.

Программа P&G «Спасибо, мама», в рамках спонсорства Олимпийских Игр, повышает общественное признание роли матери в достижении каждым человеком лучшего, на что он способен.

Сотрудники компании принимают личное участие в благотворительной деятельности. За 5 лет они собрали более 5 млн рублей в помощь тяжело больным детям и для «Детских Деревень–SOS Россия». Более 500 литров донорской крови сотрудников P&G было предоставлено в центр крови ФМБА при Министерстве Здравоохранения России.

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