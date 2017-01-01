Снова в школу – «детские деревни-SOS» встречают новый учебный год вместе с P&G

Национальная акция «Подари детям заботу», сбор денежных средств сотрудниками московского офиса и Осенний праздник к началу учебного года – это неполный список активностей компании P&G в поддержку воспитанников «Детских Деревень-SOS».

Российское подразделение компании P&G организует помощь воспитанникам «Детских Деревень-SOS» в подготовке к новому учебному году. Акции проходят в рамках программы «P&G Забота в каждый дом», который является частью глобальной стратегии корпоративной ответственности. Долгосрочное партнерство с «Детскими деревнями-SOS» является одним из ключевых направлений этой программы. На протяжении нескольких лет компания проводит различные мероприятия, направленные на создание комфортных домашних условий для детей, оставшихся без попечения родителей.

«Подари детям заботу»

Свой вклад в благополучие детей-сирот сегодня может сделать каждый. Компания P&G и торговая сеть «Кораблик» объявили о совместной акции с брендом Pampers «Подари детям заботу». К ней могут подключиться все покупатели магазинов сети, неравнодушные к судьбам маленьких воспитанников «Детских Деревень-SOS». С продажи каждой упаковки Pampers компания перечисляет 10 рублей в благотворительный фонд. Ожидается, что с 30 августа 2016 года по 30 сентября 2017 года «Кораблик» (а это более 190 детских магазинов в Москве и других российских городах) и P&G соберут не менее 3 млн рублей в помощь воспитанникам «Детских деревень-SOS».

«Мы рады принять участие в этой акции, средства от которой будут направлены на помощь детям. Мы хотим искренне поблагодарить наших покупателей за их отзывчивость, которая очень важна для детей «Детских Деревень-SOS», - прокомментировал проект собственник сети магазинов «Кораблик» Алексей Зуев.

Благотворительная акция в московском офисе P&G

Активное участие во всех благотворительных акциях компании традиционно принимают сотрудники P&G. Для них на протяжении всего года действует специальная волонтерская программа. Она включает сбор пожертвований через особую страницу на сайте «Детских Деревень-SOS», а также конкретные инициативы по сбору подарков и денежных средств, приуроченные к различным праздникам и важным событиям в жизни Деревень. Чтобы помочь детям из «Детских Деревень-SOS» подготовиться к новому школьному году и сделать для них начало сентября еще более радостным событием, сотрудники московского офиса P&G собрали 105 000 рублей, приняв участие в благотворительной беспроигрышной лотерее.

Осенний праздник в «Детской Деревне-SOS Томилино»

Волонтеры компании P&G помогли воспитанникам Деревень продлить настроение школьных каникул – 2-го сентября специально для юных воспитанников «Детской Деревни-SOS Томилино» был организован увлекательный квест, а для взрослых – необычный мастер-класс по карвингу, искусству художественной резки по овощам и фруктам. В завершение праздника все его участники и гости собрались на дружный пикник.

«P&G объединяет усилия компании и партнеров для помощи детям-сиротам, и мы, со своей стороны, рады подключить к этому доброму делу покупателей торговой сети «Кораблик». Мы знаем, что для наших покупателей важно делиться заботой с теми, кто в ней действительно нуждается. Сотрудники P&G тоже не остались в стороне – в преддверии подготовки к новому школьному году в московском офисе P&G прошла благотворительная лотерея в помощь детям из Детских Деревень SOS». – отметил Руслан Ноздряков, директор по корпоративным коммуникациям P&G в Восточной Европе и Центральной Азии.

О программе «P&G Забота в каждый дом»

С 1991 года P&G перечислила более $26 млн на развитие социальных проектов в России. Программа корпоративной социальной ответственности «P&G Забота в каждый дом» направлена на помощь в сохранении чистоты дома, личной гигиены, здоровья тех, кто больше всего в этом нуждается.

P&G поддерживает «Детские Деревни–SOS Россия», и с мая 2015 года перечислила в адрес этой благотворительной организации более 32 млн рублей, чтобы дети-сироты росли и жили с мамой, в семье и своем доме.

За период с 2014 года по настоящее время в сотрудничестве с Фондом продовольствия «Русь» P&G предоставила на благотворительной основе продукции на сумму более $1,2 млн в помощь малообеспеченным людям, а также другим нуждающимся, включая детские дома, дома инвалидов, дома престарелых, пострадавшим от природных катастроф и людям в трудной жизненной ситуации во всех регионах Российской Федерации.

Программа P&G «Спасибо, мама», в рамках спонсорства Олимпийских Игр, повышает общественное признание роли матери в достижении каждым человеком лучшего, на что он способен.

Сотрудники компании принимают личное участие в благотворительной деятельности. За 5 лет они собрали более 5 млн рублей в помощь тяжело больным детям и для «Детских Деревень–SOS Россия». Более 500 литров донорской крови сотрудников P&G было предоставлено в центр крови ФМБА при Министерстве Здравоохранения России.