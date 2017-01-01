Состоялось открытие 74-го Венецианского фестиваля

Традиционно, Венеция распахивает двери творцам кино в рамках старейшего кинофестиваля. Лучшие фильмы будут бороться за право обладать заветным Золотым львом. Чье имя значится в списках претендентов в нынешнем году и чем запомнилось открытие ежегодного кинофестиваля на этот раз?

С 30 августа по 9 сентября жюри буду представлены лучшие киноработы за минувший год. В претендентах значится 21 фильм, среди которых особо отметились такие картины:

комедийная драма «Уменьшение» (она же «Короче»). Режиссером проекта стал Александр Пэйн, а главные роли достались Мэтту Дэймону и Кристофу Вальцу. Именно «Уменьшению» выпала честь открывать кинофестиваль. Поэтому неудивительно, что среди гостей особо выделили харизматичного Метта Дэймона и его спутницу жену Люсьяну;

черная ретрокомедия "Субурбикон", режиссером которой является Джордж Клуни. А вот в главных ролях, опять-таки, выступил Мэтт Деймон;

триллер «Мама» (Даррена Аронофски). Фильм уже назвали самым ожидаемым, и многим не терпится увидеть игру главных актеров: Хавьера Бардема и Дженнифер Лоуренс;

гангстерская история «Беспредел. Последняя глава» (Такеши Китано). Кинолента закроет текущий кинофестиваль, поэтому от нее тоже ждут чего-то особенного.

Что касается состава жюри, то в списке значатся: Ильдико Эньеди (венгерский режиссер), Мишель Франко (сценарист, продюсер и режиссер из Мексики), Ребекка Холл (британская актриса), Анна Муглалис (французская актриса), Жасмин Тринка (итальянская актриса), Дэвид Стрэттон (кинокритик и телеведущий из Австралии), Эдгар Райт (сценарист и режиссер из Британии), Йонфан (продюсер, сценарист, режиссер из Китая). Возглавит жюри Аннетт Бенинг (американская актриса).

Ну, и, конечно, стоит упомянуть о самых эффектных нарядах на открытии столь торжественного мероприятия.

Ребекка Холл

Изабель Гулар Изабели Фонтана

Кристен Уиг

Бьянка Балти