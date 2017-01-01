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Средство по уходу за волосами для L'Orеal рекламирует модель в хиджабе

Чтобы привлечь к своему новому продукту как можно большее количество потребителей, косметическая компания сделала несколько нестандартный ход. Теперь средство по уходу за волосами будет рекламировать девушка, которая на людях свои волосы скрывает. И это, кстати, первый случай, когда средство по уходу за локонами будет продвигать девушка в хиджабе. 

Elvive

Объектом рекламной кампании является линейка Elvive, помогающая сохранить волосы любой структуры здоровыми. В рекламе взяли участие несколько моделей, среди которых — Амена Кхан (бьюти-блогер), которая и носит хиджаб.

Elvive
 

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