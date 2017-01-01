Супруга Дмитрия Диброва одержала победу в конкурсе красоты

Супруга знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва одержала победу в конкурсе красоты. Титул «Миссис Россия 2017» достался девушке нелегким трудом. Полина Диброва серьезно отнеслась к делу, начав подготовку к конкурсу заранее и стараясь все тщательно продумать. Как оказалось, все старания были не напрасными, первое место в конкурсе лучшее тому доказательство и самая высокая награда.

За престижный титул победительницы конкурса, включая Полину, поборолись тридцать пять красивейших девушек. Но победа досталось только одной — красавице супруге Дмитрия Диброва — Полине. В роли ведущих мероприятия выступили Яна Чурикова и Арчи. В судейскую коллегию конкурса вошло немало знаменитостей — актриса Алена Хмельницкая, певица Катя Лель, шоумен Александр Ревва, певица Зара и другие звезды.

На протяжении всех частей конкурса Полина Диброва делилась с поклонниками подробностями происходящего в Instagram. Подписчики как могли поддерживали девушку. Получив корону победительницы, Полина искренне поблагодарила всех кто в нее верил и поддерживал.