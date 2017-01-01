Сушилка для белья: 5 параметров выбора

Вывешивать белье на обозрение любопытных соседей и прохожих сегодня никто не хочет. Поэтому извечный вопрос для домохозяек: «Как высушить белье в домашних условиях?» Особенно актуальной проблема становится в холодное время года, когда балкон не может прийти на помощь, а когда-то привычные и популярные веревка или проволока в дизайн современной ванной никак не вписываются. Столь сложная задача решается очень простым способом — покупкой сушилки для белья.

С виду неприметное, несложное по конструкции изделие на самом деле может решать сразу несколько задач. При условии, что сушилка для белья выбрана грамотно, она:

• поможет сохранить внешнюю эстетичность одежды в течение всего срока использования;

• позволит использовать ограниченную площадь помещения экономично;

• станет эффектным декором комнаты.

Но и здесь не обходится без «ложки дегтя в бочке меда». Стоит начать поиск нужной модели, как выясняется, что эти простые устройства отличаются разнообразием типов, дизайнов.

Как выбрать сушилку для белья

Согласно принципу работы сушилки производятся традиционными и электрическими. Большим многообразием отличаются изделия первой категории, основные параметры выбора которых следующие:

• Способ установки. Выбор производится между сушилками настенной, потолочной, напольной, подвесной установки. Первые производятся вмонтированными и раскладными, позволяют экономить пространство. К мощным устройствам этого типа относятся сушилки-гармошки, которые устанавливаются в ванной и имеют раздвижную конструкцию. Потолочные изделия рассчитаны на высокие нагрузки, изготавливаются из стали или алюминия. Напольные модели, важное преимуществ которых — портативность, устанавливаются где угодно. Идеальным решением для малогабаритной комнаты станет сушилка подвесная.

• Материал изготовления. В продаже есть модели пластиковые, алюминиевые, деревянные и комбинированные. У каждой из них есть и достоинства, и недостатки. К универсальному типу относятся сушилки из алюминиевых прутьев со стальными подставками. Внешней эстетичностью привлекают деревянные изделия. Но они требуют тщательного ухода. Пластиковые изделия предназначены для небольших нагрузок, отличаются малым весом и легкой конструкцией.

• Рабочая поверхность. Этот показатель исчисляется в метрах. Купить можно изделия общей рабочей поверхностью менее 10 и более 20 метров.

• Количество ярусов и прутьев. Первым фактором обусловлены стоимость и вес товара. Многоярусные сушки относятся к более дорогой ценовой категории. Количеством прутьев подсчитываются размеры изделия в разложенном виде.

• Уровень максимальной нагрузки сушилки. Учитывается при желании продлить эксплуатационный срок продукта.

Сушилка для белья — несложное в установке, практичное изделие, которое поможет без дополнительных затрат создать необходимые условия для эффективного высушивания белья. Она станет повседневной помощницей хозяйки, позволяя экономить пространство и аккуратно высушивать не только белье, но верхнюю одежду, полотенца, покрывала.