Свадебные торжества Сати Казановой уже стартовали

Бывшая участница группы «Фабрика» 35-летняя Сати Казанова уже вышла замуж. Но по ее же собственному заявлению, брачные клятвы с итальянским фотографом Стефано Тиоццо стали только началом череды праздников, посвященных их свадьбе.

Всего таких свадеб певица со своим супругом-итальянцем планирует целых три. Первая церемония, которая уже состоялась, проводилась только в кругу самых близких. Следующим по плану является застолье на Кавказе с учетом существующих в той местности традиций. И последнее торжество состоится уже в Италии (12 октября), на родине Стефано.

Певица призналась, что кольца им подарила Дарья Петра (ювелир). Для кавказской свадьбы им шьют специальные наряды в черкесском стиле. А в Италии Сати планирует сменить четыре наряда.

Со своим возлюбленным Казанова познакомилась в Германии, на свадьбе у подруги. Общаются супруги на английском языке, но оба стремятся изучить родной говор своей половинки. Что касается венчания, то влюбленные от него отказались. Причиной стало вероисповедание обоих супругов. Сати — мусульманка, а Стефано — католик. Никто из них не стремится навязать свое видение именно с этой стороны, поэтому оба останутся при своих религиозных взглядах.