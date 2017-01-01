Светлана Светикова стала мамой во второй раз

Талантливая актриса и просто красавица Светлана Светикова, ставшая известной широкой публике по главной роли в нашумевшем мюзикле «Notre Dame de Paris» и участием в музыкальном проекте «Фабрика звезд-3», двадцать четвертого сентября стала мамой дважды. В одном из родильных домов появился на свет второй сынок актрисы. Малыш родился в день рождения своего отца - супруга актрисы фигуриста Алексея Полищука, так что теперь в этой звездной семье двадцать четвертого сентября двойной праздник.

Новость о рождении малыша Светлана рассказала поклонникам сама на своей странице в Instagram. Сразу же от подписчиков в адрес актрисы посыпались поздравления и самые добрые пожелания.

Счастливые родители назвали мальчика звучным именем — Кристиан. Старшего сына актрисы зовут не менее красивым именем — Милан.

Поздравляем замечательную артистку Светлану Светикову с рождением второго сына. Желаем здоровья семейного уюта и благополучия всей звездной семье.