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«Титаник» снова выйдет на широкие экраны

Специально к 20-летию знаменитой и очень успешной киноленты, создатели «Титаника» решили снова показать ее в кинотеатрах. Естественно, фильм будет усовершенствован.


Об этом сообщил сам Джеймс Кемерон (режиссер фильма). Над существующей версией киноленты проведут цифровую обработку, включающей и сеансы 3D. Этим будет заниматься Dolby Laboratories, с которой Кемерон объединился с целью усовершенствования «Титаника». В прокате фильм будет всего неделю, начиная с 1 декабря.
 

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