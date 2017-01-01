«Титаник» снова выйдет на широкие экраны

Специально к 20-летию знаменитой и очень успешной киноленты, создатели «Титаника» решили снова показать ее в кинотеатрах. Естественно, фильм будет усовершенствован.



Об этом сообщил сам Джеймс Кемерон (режиссер фильма). Над существующей версией киноленты проведут цифровую обработку, включающей и сеансы 3D. Этим будет заниматься Dolby Laboratories, с которой Кемерон объединился с целью усовершенствования «Титаника». В прокате фильм будет всего неделю, начиная с 1 декабря.

