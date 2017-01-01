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Титул «Мисс мира» нынешнего года завоевала девушка из Индии

Сегодня жюри ежегодного конкурса красоты, известного всем нам, как «Мисс мира», объявили победительницу. Почетный титул достался очаровательной двадцатилетней брюнетке, представляющей Индию.


Сам конкурс проходил в Китае (город Санья) и борьба за почетное звание Мисс всего мира велась среди  наиболее достойных представительниц многих стран.


Наивысшая награда досталась очаровательной черноволосой красавице Мануши Чхиллар. Девушка не только хороша собой, но и весьма умна. Она собирается стать медиком (как и родители), отлично знакома с английским языком и хинди.

мисс мира
Что касается второго места, то оно досталось не менее достойной девушке — Андреа Мезе (Мексика). Триумф самых-самых разделила с признанными красавицами и Стефани Хилл, которая представляла Британию. Ей удалось завоевать третье место. 


Всего же в престижном отборе участвовали 118 девушек в возрасте 18 – 26 лет. Борьба за заветную корону длилась с 20 октября по 18 ноября.

мисс мира
мисс мира

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