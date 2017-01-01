«Трансформация» моды от Джереми Скотта: теперь и в России

«Трансформеры» продолжают покорять мир высокой моды: женская и мужская линейки одежды, вдохновленные фантастическими мотивами «Трансформеров» первого поколения и разработанные Moschino в сотрудничестве с Hasbro, были представлены в январе 2017 года на Неделе моды в Милане, а теперь капсульная коллекция сезона осень/зима 2017 стала доступна для заказа в России.

Эпатажный американский модельер и креативный директор Moschino, известный своими неординарными коллаборациями с крупными международными брендами, популярными поп и рок исполнителями, а также любовью к асимметричным формам и ярким расцветкам, снова возвращается к теме персонажей всеми любимых мультфильмов – на этот раз в лице «Трансформеров» первого поколения.

В талантливых руках Джереми Скотта культовые герои фантастических блокбастеров 80-х и 90-х годов превратились в броские, графичные бомберы, свитшоты, худи, футболки и брюки, а также многочисленные аксессуары, которые не оставят равнодушными даже истинных знатоков и ценителей моды. На этот раз внимания кутюрье удостоились и самые юные модники: детскую линейку украсили сцены космических баталий автоботов и десептиконов, выполненные в особом дизайнерском стиле, во главе с символом дома Moschino - мишкой Тэдди в новой «броне» от Оптимуса Прайма.

Коллекция уже поступила в продажу в России и доступна для заказа на официальном сайте Moschino.