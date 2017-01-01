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Третьего ребенка Ким Кардашьян назвала в честь города

О том, что знаменитая Ким, вместе с супругом Канье Уэстом, решились воспользоваться услугами суррогатной матери, СМИ говорит у же давно. Не менее популярной темой для обсуждения является и имя новорожденной малышки, которое никак не назовешь обычным.


15 января нынешнего года суррогатная мать родила звездной паре ребенка, который стал третьим в семье Кардашьян-Уэст. Напомним, что у четы уже подрастает 4-летняя дочка Норт и 2-летний сын Сейнт. 

ким кардашьян
О радостном пополнении в семье Ким сообщила на персональном сайте 16 января. Малышку тщательно скрывают от вездесущих папарацци и даже усилили охрану. Но имя ребенка знаменитости решили рассекретить. Девочку назвали Чикаго (оттуда родом Канье Уэст). Об этом Ким сообщила в своем реалити-шоу. 
 

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