У Джейсона Бейтмана теперь есть звезда на Аллее славы

26 июля легендарный киноактер получил именную звезду на почетной Аллее славы.

Свой творческий путь в мире кино Джейсон начал еще в детском возрасте. С 80-х он начал сниматься в сериалах: «Серебряные ложки», «Семья Хоган» и другие. Первую значимую премию, Золотой глобус, Бейтман получил за роль в многосерийном фильме «Задержка в развитии», где он талантливо сыграл Макла Блута. После этого актера начали узнавать во всем мире, и карьера его пошла вверх.

Многочисленные заслуги актера в мире кино удостоили его высочайшей чести: теперь имя Бейтмана присутствует на одной из многочисленных памятных звезд Голливудской достопримечательности.

С этим событием Джейсона пришли поздравить все его друзья, среди которых оказалась и Дженнифер Энистон со своим супругом Джастином Теру. Она произнесла трогательную и немного шуточную речь, повествующую о достижениях Бейтмана и о том, какой он замечательный человек.

Речь Дженнифер не была пустой, с Джейсоном она снялась не в одном фильме («Несносные боссы», «Новогодний корпоратив», «Больше, чем друг» и другие), поэтому точно знает, какими качествами обладает талантливый актер.