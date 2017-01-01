У Шона Бина появилась новая жена

Звезда «Игры престолов» решил снова связать себя узами брака. Это уже пятая попытка актера обрести полноценную семью за 58 лет его жизни. Церемония прошла в графстве Дорсет 30 июня в кругу сорока самых близких родственников новоиспеченных супругов.

На этот раз женой харизматичного Шона стала 32-летня Эшли Мур, с которой актер познакомился в Нью-Йорке 5 лет назад.

Тогда Эшли работала няней. В виду того, что у молодоженов совершенно разные интересы, многие считали, что они не пара друг другу. Но влюбленные считают иначе. А сам Бин заявил, что именно с Эшли намерен провести остаток своей жизни. Хотя до встречи с ней дал клятву не жениться больше никогда.

Напомним, что перед этим у звезды было 4 замужества:

с парикмахером Деброй Джеймс (1981 год), тогда актеру был всего 21 год;

с актрисой Мелани Хилл (1990 год). Супруги прожили вместе 7 лет, и в этом браке родилось две дочери: Молли и Лорна;

с актрисой Эбигейл Круттенден (1997 год). У пары тоже есть общая дочь — Ева. Хотя прожили они меньше двух лет;

с актрисой Джорджиной Сатклифф (2008 год). Этот брак продержался только два года.

Что же, пожелаем актеру, чтобы нынешний брак стал удачным и принес паре много приятных моментов.