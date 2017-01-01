Ученым удалось вычислить средний возраст женской красоты

Сотрудники медицинской школы в Бостонском университете решили вычислить золотой возраст женщины, когда ее красота расцветает на полную мощь.

Результаты были получены на базе исследований списков самых красивых женщин планеты за период с 1990 по 2017 год (версия издания People). Так, ученые подметили, что возраст расцвета женской красоты постоянно растет. Согласно спискам, около 30 лет назад самыми красивыми женщинами были представительницы прекрасного пола 33,2 лет, теперь же эталонами красоты становятся более зрелые дамы — в возрасте 38,9 лет. Также, стали чаще пополнять ряды самых-самых темнокожие красавицы. Если в конце 90-х в таких рейтингах участвовали 88 % белокожих женщин, теперь этот процент составляет 70%.

Кстати, в этом году самой красивой People назвал 49-летнюю актрису Джулию Робертс. Этот список она возглавляет уже второй раз: в 2010 году и в 2017.

А вот в прошлом году достойной почетного звания назвали Дженнифер Энистон. На тот момент ей было 47 лет.