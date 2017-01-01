Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями

В конце этой недели стало известно, что певец Алексей Чумаков и певица Юлия Ковальчук стали родителями. На днях Юлия родила дочку. Малышка стала и для Алексея, и для Юлии первым ребенком. Несмотря на то, что пара вместе уже достаточно долгое время, родителями они стали только сейчас. На все не совсем уместные вопросы поклонников по этому поводу Юлия старалась отвечать спокойно и уклончиво, тем самым оберегая свою личную жизнь от посторонних глаз.

О том, что певица находится в интересном положении, стало известно только в середине лета. Хотя поклонники уже некоторое время высказывали догадки о положении Юлии, пара старалась не афишировать это личное и очень важное для них событие. Когда певица все же решилась поделиться с общественностью своей радостью, она поблагодарила поклонников за понимание, чуткость и участие в ее жизни.

О рождении малышки Юлия рассказала подписчикам сама, выложив четырнадцатого октября снимок ножек своей новорожденной дочки в Instagram.

Поздравляем Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук с рождением дочки. Желаем малышке расти здоровой и крепкой, а счастливым родителям успехов в воспитании девочки.