Урология в клиниках «Мать и дитя»: решение деликатных проблем

Урологические патологии заметно нарушают качество жизни людей, тем не менее, на эту «интимную» тему многие из нас стесняются говорить. И совершенно напрасно! По статистике, серьезные нарушения сегодня наблюдаются не только у мужчин старше 40–45 лет (а мы привыкли думать именно так!), но и у женщин, и у маленьких детей. Поэтому важно, чтобы люди, которые скрывают свои проблемы, знали, что есть эффективные решения – и предлагают их специалисты госпиталей и клиник «Мать и дитя».

Основатель группы компаний «Мать и дитя», ведущий акушер-гинеколог России, академик РАН – Марк Аркадьевич Курцер собрал под крышей современных многопрофильных госпиталей лучших специалистов в сфере урологии. Каждый из нас, может обратиться в перинатальный Медицинский Центр (ПМЦ) на Севастопольском проспекте в Москве, в клинический госпиталь «Лапино», в госпиталь «Авиценна» в Новосибирске или в госпиталь «Мать и дитя» в Уфе и получить квалифицированную помощь. В клиниках есть все необходимое, чтобы решать задачи различной сложности вне зависимости от возраста и пола пациента.

Большие заботы маленьких пациентов

Немногие знают, что заболевания почек и мочевого пузыря встречаются у малышей так же часто, как и знакомое каждому родителю ОРВИ. Педиатры настаивают на том, что особенно важно выявить патологии на начальной стадии развития, и рекомендуют родителям быть особенно внимательными к состоянию здоровья ребенка в первые три года жизни, в младшем школьном возрасте и в период полового созревания. Почему это так важно? Потому что именно в эти периоды почки подвергаются повышенной нагрузке, что может стать причиной развития серьезных заболеваний.

Клиники «Мать и дитя» располагают детскими стационарами, в которых врачи ежедневно побеждают самые коварные урологические недуги:

Пиелонефрит и цистит;

Уретрит и гидронефроз;

Мочекаменную болезнь и варикоцеле;

Водянку оболочек яичек и гломерунефрит;

Крипторхизм и орхит;

Фимоз и расширение мочеточников.

В медицинских центрах работают опытные урологи, хирурги и детские андрологи. Проходя обследование и лечение в клиниках группы компаний, Вы обязательно познакомитесь с настоящими профессионалами, преданными своему делу. Например, с детским урологом, андрологом и хирургом Осиповой Анной Михайловной, которая специализируется на лечении хирургических и уро-андрологических больных. Анна Михайловна наблюдает детей с рождения до 18 лет и выполняет все необходимые операции.

В распоряжении специалистов «Мать и дитя» – современное диагностическое оборудование, которое позволяет выявить патологии на ранней стадии и оперативно устранить их. Если заболевание требует оперативного вмешательства, то врачи применяют малоинвазивные способы (лапароскопия, эндоскопия и лазер), которые минимизируют травмирование чувствительного детского организма.

В центре внимания – будущие мамы

Беременность приносит много ярких моментов – первые толчки крохи, покупка всего необходимого, подготовка комнаты для нового члена семьи. Однако именно в этот период у женщин наблюдаются частые проявления мочекаменной и почечнокаменной болезни, пиелонефрита, цистита, гломерулонефрита. К сожалению, именно при плановом ведении беременности врачи нередко сталкиваются с опухолевыми заболеваниями почек и мочеточников.

Сегодня на базе клинического госпиталя «Мать и дитя» в Лапино созданы все условия для проведения точной диагностики и эффективного лечения патологий с применением безопасных для женщины и плода методик. На всех этапах оказания медицинской помощи ведется тщательный контроль над состоянием здоровья будущей мамы и ее малыша.

Диагностика и лечение онкоурологических заболеваний в клиниках «Мать и дитя»

Своевременное выявление онкоурологических заболеваний – это залог здоровья и долголетия. На базе клиник ГК «Мать и дитя» функционируют современные урологические отделения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Пациенты госпиталей в Уфе, Москве и Новосибирске могут всего за пару часов пройти комплексное обследование и получить консультацию у врача-онкоуролога. Оперативные вмешательства осуществляются малоинвазивными методами, что позволяет минимизировать кровопотерю и использовать эпидуральную анестезию.

Отзывы пациентов

Каждый год пациентами клиник «Мать и дитя» становятся тысячи людей с урологическими заболеваниями. Это не случайно, ведь опыт, высокая квалификация и передовое оснащение позволяют специалистам госпиталей успешно справляться с самыми сложными случаями.

Например, онкоурологи клинического госпиталя «Лапино» Лисенок Александр Андреевич и Локшин Константин Леонидович практикуют методику лазерной хирургии, что позволяет бороться с аденомой и раком простаты, опухолями мочевого пузыря и почек, болезнями мочеточников. Специалисты прошли стажировку в клиниках Испании, Швеции и Чехии. За их плечами – тысячи успешных операций и благодарных пациентов.

Для врачей «Мать и дитя» не бывает замалчиваемых тем и неразрешимых ситуаций – они борются с опасными недугами и одерживают блистательные победы. Не стесняйтесь говорить об урологических проблемах – специалисты клиники обязательно Вам помогут!