Ужасно необычные: новые угги, вызывающие противоречивые чувства

Наверняка, модницы слышали о таком виде обуви, как угги. Эти модели привлекательны для тех, кто стремится к комфорту и предпочитает держать ноги в тепле. Теперь же привычные всем угги предстанут в еще более теплом и менее понятном варианте.

Невысокие, удобные сапоги для ежедневной носки в зимние деньки в грядущем зимнем сезоне превращаются в громадных ботфорты, более напоминающие рукава от теплой дубленки. Этот новый проект от брендов UGG и Y/Project был представлен в рамках мужской Недели моды в Париже.

Угги в новой трансформации обещают быть сверхтеплыми и смогут защитить в самые лютые морозы, как мужчин, так и женщин. Стоимость такой парочки будет до 1400 фунтов.

