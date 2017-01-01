  1. Главная
  2. Прелестные новости
  3. Ужасно необычные: новые угги, вызывающие противоречивые чувства

Ужасно необычные: новые угги, вызывающие противоречивые чувства

Наверняка, модницы слышали о таком виде обуви, как угги. Эти модели привлекательны для тех, кто стремится к комфорту и предпочитает держать ноги в тепле. Теперь же привычные всем угги предстанут в еще более теплом и менее понятном варианте.

угги

Невысокие, удобные сапоги для ежедневной носки в зимние деньки в грядущем зимнем сезоне превращаются в громадных ботфорты, более напоминающие рукава от теплой дубленки. Этот новый проект от брендов UGG и Y/Project  был представлен в рамках мужской Недели моды в Париже.

уггиугги

Угги в новой трансформации обещают быть сверхтеплыми и смогут защитить в самые лютые морозы, как мужчин, так и женщин. Стоимость такой парочки будет до 1400 фунтов.  
 

Похожие темы
uggs.jpg Угги опасны для здоровья!
sapogi.jpg Резиновые сапоги от Jimmy Choo.
sap.jpg Обувь: чем выше, тем лучше!
sapogi.jpg Новые сапоги Виктории Бэкхем произвели фурор.
Комментарии для сайта Cackle
Еще интересные статьи журнала!