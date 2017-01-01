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Веяние сюрреализма в новой коллекции Диор (фото)

В рамках только что начавшейся Недели моды в Париже модный дом Dior презентовал новую коллекцию весна-лето 2018.


Над проектом работала креативный директор бренда Мария Грация Кьюри. И если прошлую коллекцию ее назвали «скучной и однотипной», то новые модели заинтриговали своим шиком и особой «изюминкой».
Дизайнер решила почерпнуть вдохновение из прошлых коллекций самого Dior. Затем щедро  «приправить» наряды сюрреалистической тематикой работ французской художницы Леонор Фини, с которой Диор лично работал в 1930-х годах.  Ну, и завершающим аккордом стал намек на шахматную игру: место для показа было оборудовано в стиле шахматной доски, крой платьев поражает своей лаконичностью, а черно-белый цвет оказался в приоритете.

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Не обошлось здесь и без узнаваемого почерка самой Марии Грации Кьюри, пропагандирующей феминизм. На многих моделях заметно выделялись тату с лозунгами (которые, кстати, обещают быть модными в наступающем сезоне), а лица манекенщиц были эффектно прикрыты масками.

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Завершали показ вечерние платья, которые поразили своей элегантностью и роскошью.
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